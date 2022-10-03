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Park halindeki araçlara çarpıp kaçtı

Denizli’de gece saatlerinde bir araç zikzak çizerek ilerledi ardından park halindeki araçlara çarparak kayıplara karıştı. 

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 10:40
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Denizli’de sürücü park halindeki araçlara çarpıp kayıplara karıştı

Park halindeki araçlara çarpıp kaçtı
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Denizli’de gece saatlerinde park halindeki araçlara çarpıp kaçan sürücü, kağıt toplayan vatandaşın fark etmesi üzerine yakayı ele verdi.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gece saatlerinde zikzak çizerek ilerleyen otomobil, park halindeki araçlara daldı. Otomobilden inen sürücü ve yanındaki arkadaşı, bir süre araçları izledikten sonra tekrar kendi arabalarına binip hızla bölgeden uzaklaştı. O esnada kaçan aracın tamponu da yola düştü. Araçlarda büyük hasar oluşmasının ardından bir kağıt toplayıcısı duruma şahit olarak yanına gelen adamla beraber ihbarda bulundu.

Gece saatlerinde dışarı çıktıklarında araçlarının pert olduğunu fark eden sürücüler, kaçan kişiler hakkında şikayetçi oldu. Aracın plakasını öğrenen güvenlik güçleri, sabah saatlerinde kaçan araç sürücüsüne ulaştı. Şüpheli karakola giderek ifade verirken, araçları hasar alan sürücüler şimdi ise hasarlarının karşılanmasını bekliyor.


(Kaynak: İHA)

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Seçil Kahraman
3.10.2022 10:58
sözde sanatçılar "bu memleket bitti artık" demişler. Memleketim harika sizlerin işi bitti ÜLKEMDE. Aynı şeyi uğur dündar ve uğruna ağladığı arkadaşı da demişti geçen sene. Hainler ordusu.  
 
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