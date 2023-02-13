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Denizli'de uyuşturucu satıcıları tutuklandı

Denizli’de düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan 13 kişi yakalandı.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 17:47
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Denizli’de uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara operasyon

Denizli'de uyuşturucu satıcıları tutuklandı
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İHA'nın haberine göre, Denizli’de yapılan eş zamanlı operasyonlarda tutuklanan 13 zehir tacirinden kilolarca uyuşturucu maddesi çıktı.

Denizli’de güvenlik güçleri, uyuşturucunun önüne geçmek için çalışmalarını sıklaştırdı. Bu çerçevede uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda toplam 500 gram metamfetamin, 72 gram esrar, 52 gram eroin, 168 gram skunk, 5 bin 593 birim sentetik kannabinoid maddesi, 0,3 gram afyon sakızı, 3 adet sentetik ecza ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon sonrası "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 13 tacir tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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