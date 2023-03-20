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Denizli’de uyuşturucu operasyonu 

Denizli’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli kişi yakalandı. 

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 16:54
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Denizli’de uyuşturucu satıcılarına operasyon

Denizli’de uyuşturucu operasyonu 
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İHA'nın haberine göre, Denizli’de yapılan eş zamanlı operasyonlarda tutuklanan 7 zehir tacirinden, kilolarca uyuşturucu maddesi çıktı.

Denizli’de güvenlik güçleri, uyuşturucunun önüne geçmek için çalışmalarını sıklaştırdı. Bu çerçevede uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda çalışmalarda toplam 498 gram esrar, 282 gram metamfetamin, 54 adet ecstasy, 49 gram eroin, 60 adet sentetik ecza hap, 1 birim sentetik kannabinoid, 5 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon sonrası "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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