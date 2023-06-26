Denizli'de yıkılan duvarın altında kalan inşaat ustası hayatını kaybetti

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde çalıştığı esnada üzerine duvar yıkılan inşaat ustası, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'de yıkılan duvarın altında kalan inşaat ustası hayatını kaybetti

Denizli'deki olay, Pamukkale ilçesine bağlı 15 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yapımı devam eden binanın zemin katında çalışan inşaat ustası Ertuğrul Kaya’nın (47) üzerine duvar yıkıldı. Sesleri duyan çalışanlar Kaya’yı beton yığınların altından çıkararak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, ustayı yaptığı ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Olayın gerçekleştiği noktada Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma yaptı.

Çalışmaların ardından hastaneden kısa süre sonra acı haber geldi. Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.(İHA)

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