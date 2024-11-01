Denizli'deki orman yangınıyla ilgili soruşturma sürüyor

Başkarcı Dağı'nda ormanlık alanda çıkan, zorlu şartlarda yürütülen çalışma sonucu 29 Ekim'de söndürülebilen yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Bölgede soğutma çalışmasını tamamlayan ekipler, yangının çıktığı bölgede sigara izmariti, yiyecek atıkları ve ıslak mendil çöpü tespit etti.

Savcılık talimatıyla söz konusu deliller incelenmek üzere toplatıldı.

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Jandarma ekipleri, atıkları bırakan şüphelileri bulmak üzere çalışma başlatırken bölgede kaçak olarak avlananlar olup olmadığına yönelik de soruşturma yürütülüyor.

Başkarcı Dağı zirvesindeki ormanlık alanda, 24 Ekim'de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, yaklaşık 400 hektarlık alanda etkili olan yangın havadan ve karadan müdahaleyle 29 Ekim'de kontrol altına alınmıştı.

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