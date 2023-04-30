Denizlispor kümeye Samsunspor zirveye. Turgay Beşyıldız yazdı

Turgay Beşyıldızü- Yeniçağ

Hani vardır ya, unumuzu eledik eleğimizi astık. İşte öyle iki takımın maçıydı.

Ev sahibi Altaş Denizlispor küme düşmüş kesin. Misafir takım Yılport Samsunspor şampiyon olmuş o da kesin.

İki keskin uçlu kalemin yazamayacağı anlamsız bir 90 dakika!

Hani deseler nasıl bir maçtı? Şöyle özetlerdim: Türkiye’de BAL Ligin de, 3. Lig de, 2. Lig de, 1. Lig de ve Süper Lig de bu haftaki tüm maçları hesaba katarsak, gazozuna tek maç belki de buydu sanırım.

Kırmızı Beyazlı Şirinler, stresi Samsun’da bırakıp Denizli’ye gelmiş. Yeşil Siyahlı Horozlar da onlara uymuş. Aslında yoktu birbirlerinden farkları!

Samsunspor’un teknik adamı Hüseyin Eroğlu, çok da ideal bir 11 ile çıkmadı bu akşam sahaya. Çıksa da çok önemli değildi hani. Kaptan Osman Çelik’e ‘’Gel yanımda otur.’’ dedi. Osman da kulübede başlayınca, kaptan kolluğunu şampiyon takımda Alim taktı.

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Yeşil Siyahlıların takım kaptanı Gökhan ‘o ki düştük onurumuzla düşelim’ mücadelesini anlatmaya çalışırken sahadaki daha genç arkadaşlarına, el değmemiş çok temiz genç isimler gözüme çarptı.

Denizlispor takımında; 18 yaşındaki Emre Furtuna ve Oktay Kısaoğlu, 19 yaşındaki Emre Burgaz, Samet Emre ve Mehmet Eren Sıngın ve de ilk kez ilk 11’de yer alan sağbekleri, 20 yaşındaki Berkant Gündem.

Altaş Denizlispor yönetimini küme düştükleri için değil ama teknik adamları Bülent Ertuğrul’u gençleri sahaya sürdüğü için yürekten tebrik ederim. Belki de çaresizliktendir bilemem! Gerçi önümüzdeki sezon mücadele edecekleri 2. Ligin kadrosunu şimdiden hazırlamaya başlamışlar, onu gördük.

Denizli Atatürk Stadyumu’nda seyirci uzun süredir maça gelmeyi unutmuş gibi, tribünlerdeki sayıları yok denecek kadar azdı.

Oyunun ilk 45 dakikasında; toprağını genç neferlerle aslanlar gibi savunmaya çalışan küme düşmüş Yeşil Siyahlılar, rakibinden gol yememenin cengaverliğini serilemeye çalışırken, şampiyonun aynı süre içerisinde Cihan, Tanque ve Soner ile kaçırdığı net gol pozisyonları aklımın bir ucunda takılı kalandı.

Kış mevsiminin güzel bir son gününde oynanan bu 90 dakikada; aslında puan açısından hiçbir anlamı olmayan karşılaşmaya anlam katan, Denizlispor’un ‘mağlup olmamak’ direncini sergilemeye çalışmasıydı.

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Bu deplasmana gelen bir otobüs dolusu Samsunspor taraftarı da tribünde coşkulu olmasa, stadyumun dış duvarının dibinden geçen bir vatandaş içeride maç olduğunu sabaha kadar geçse anlamazdı.

Ev sahibinin tecrübesiz takımı; ikinci yarıda köşe atışından gelen tek bir gol pozisyonu yakaladı. O da gol olmadı. Kaptan Gökhan Süzen’in serbest atıştan direk kaleye gönderdiği topu elinden kaçıran kaleci Aykut, topu filelerden yani içerden alınca, Horozların beklemediği o gol, ölü toptan gelmiş oldu.

İkinci yarının başında Soner’in yerine oyuna giren Osman Çelik, kaptanlığı Alim’den geri alıp şıkta bir gol atınca, takım arkadaşları ona sahada ‘Hoş geldin kaptan!’dedi.

Fofana’nın takımını 2-0 öne geçiren rahat golü, gazozuna oynanan maçın aslında son perdesiydi.

Orta hakem Emre Kargın, neredeyse kahvesini içip, nargilesini tüttürerek! rahat rahat bir maç yönetti.

Haftanın hiç önemi olmayan bu 90 dakikasında, Kırmızı Beyazlılar hanelerine 3 puan daha eklerken, Yeşil Beyazlılar kaderlerinin altına ıslak imza attı.