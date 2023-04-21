Deprem bölgesinde buruk bayram. Depremzedeler bayramda acılarıyla baş başa

6 Şubat’ta meydana gelen 2 büyük depremden etkilenen 11 il bayramı buruk karşılıyor. Namazdan sonra depremzedeler mezarlıkların yolunu tuttu.

Deprem bölgesinde buruk bayram. Depremzedeler bayramda acılarıyla baş başa

Editör: Ayşe Memiş

Türkiye’yi yasa boğan depremlerde 50 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti, binlerce vatandaş da hayatını kaybetti.

11 ilde 6 Şubat tarihinde zaman durmuştu. Deprem bölgesindeki iller Raman’ı buruk karşıladığı gibi bayramı da yarım ve eksik geçiriyor.

DEPREMİN MERKEZİ KAHRAMANMARAŞ’TA YÜREKLERİ SIZLATAN BAYRAM

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta yakınlarını kaybedenler sabahın ilk ışıklarında mezarlıklara gitti. Mezarlık başlarında duygusal anlar yaşanırken ölenler için dualar okundu.

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MALATYA’DA BURUK BİR SABAH

Malatya’da depremzedeler namaz sonrası mezarlıklara akın etti. Mezarlığa giden vatandaşlar depremde yaşamını yitiren yakınlarının başında gözyaşlarına hakim olamadı.

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ADIYAMAN BAYRAMI HÜZÜNLE KARŞILADI

Depremin vurduğu Adıyaman’da da bayram hüzünlü geçiyor. Depremde 8 bini aşkın insanın hayatını kaybettiği Adıyaman’da vatandaşlar sabahın ilk ışıklarında mezarlıklara gitti.

Vatandaşlar, depremde kaybettikleri yakınlarının başında dua ederek gözyaşı döktü. Depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarına da karanfiller bırakıldı.

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ADANA’DA ACI BAYRAM

Adana’da hem bayram öncesi hem de bayram sabahı mezarlıklar doldu taştı. 418 kişinin hayatını kaybettiği Adana’da mezarlıklara güller, şeker ve çikolatalar bırakıldı.

Ayrıca bir mezarın kenarına bırakılan ayıcık da dikkat çekti.

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DEPREMDE YERLE BİR OLAN HATAY’DA YARIM VE EKSİK BİR BAYRAM

Güneydoğu Anadolu’yu yıkan depremlerden en büyük yıkımı alan illerden biri Hatay oldu. Hatay’da mezarlıklarda büyük hüzün hakimdi. Bayram öncesi ve bayram sabahı deprem mezarlığı doldu. Vatandaşlar mazarların başında dualar okuyarak çiçek bıraktı.

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OSMANİYE’DE DE DEPREM MEZARLIĞI DOLDU

Depremden etkilenen Osmaniye’de de buruk bir bayram yaşanıyor. Vatandaşlar bayram namazının ardından depremde kaybettikleri yakınlarını görmeye gitti. Mezarlıklar başında duygu dolu anlar yaşandı.

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