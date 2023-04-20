Deprem mezarlığı doldu taştı. Kimileri müzik çalıp oynuyor ama depremzedeler kayıplarını unutmadı

Kahramanmaraş'taki iki büyük depremde 11 ilde meydana gelen göçüklerin altında 50 bin üzeri vatandaş hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşlar, arife günü nedeniyle yakınları tarafından mezarları başında anıldı.

Adana’da Ramazan Bayramı öncesi depremde hayatını kaybedenlerin kabirlerini ziyaret eden yakınlarının şeker ve ayıcık bırakması dikkat çekti.

Buruk bir şekilde Ramazan Bayramı'nı karşılayan hayatını kaybedenlerin yakınları, Kabasakal Mezarlığı’nı ziyaret etti. Depremzedeler, yakınlarının mezarlarına çiçek ve bayram şekeri bırakıp, dualar etti.

AYICIK BIRAKTILAR

Ayrıca bir mezarın kenarına bırakılan ayıcık da dikkat çekti. 4 yaşındaki Nil Ölçer de yıkılan Alpargün Apartmanı’nda hayatını kaybeden anneannesi Hülya ile dedesi Zafer Yürk’ün mezarını ziyaret etti.

Hayatını kaybeden yaşlı çiftin aile dostu Murat Günay, ilk bayramın verdiği hüznü yaşadıklarını kaydederek, “Buraya kendi yakınlarımızın ziyaretine gelmiştik. Aile dostumuzu da görmek istedik. Sadece 11 il değil, tüm Türkiye’nin canı yandı. Acımız büyük. Bugünleri metanetle aşacağız” dedi.

Bekir Özcan, depremde yıkılan Zeray Apartmanı’nda yakın arkadaşı Sefa, eşi Sonay ve çocukları Armağan Gül’ü kaybettiklerini söyledi.

Bayram öncesi arkadaşının ve ailesinin mezarını ziyaret eden Özcan, “40 yıllık dostum eşi ve oğluyla birlikte burada yatıyorlar. İyi bir arkadaş, dost ve kardeşti benim için. Birbirimizden hiç ayrılmıyorduk. Bayramda da birlikte olacaktık, gittiler. Kendini bilmezlerin yaptığı hatalar, buradaki insanların hayatına mal oldu. Allah’a havale ettik, yapacak bir şey yok” diye konuştu.

GÖZYAŞLARI SEL OLUP AKTI

Diyarbakır'da hayatını kaybedenlerin büyük ekseriyeti Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Ahirete intikal eden vatandaşlar için gelen birçok yakın ve akrabalar, mezar başlarında Kur’an-ı Kerim okuyup dua etti. Kabirdeki çiçekleri sulayıp mezarları temizleyen vatandaşlar, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

"BURUK BİR AREFE GÜNÜ"

Mezarlıkta yakınları için Fatiha okuyup dua ettiğini dile getiren Aziz Lam, “Bugün arefe günü olduğu için hayatını kaybeden yakınlarımız için Fatiha okuduk. Buruk bir arefe günü. Çünkü 6 Şubat tarihinde yıkıcı bir deprem oldu. Aynı zamanda depremde hayatını kaybedenler için de birer Fatiha okuduk. Allah ölmüşlere rahmet, geride kalanlara sağlık versin” dedi.

DUA OKUDULAR

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay’da da mezarlıklar bayram öncesinde ziyaret edildi. Hatay’da yaşayan ya da farklı illerden yakınlarının mezarlarına gelen vatandaşlar, gün boyu Kur'an-ı Kerim ve dualar okudu.

Yakınlarının mezarlarını da düzenleyen vatandaşlar, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Gün boyu ziyaretçilerin geldiği mezarlıklarda hüzün hakim oldu.

Mezarlığa gönüllü gelerek vatandaşların yanında olan ve dualar okuyan Kurban Ali Çelik, mezarlıkta yaşadığı duygu dolu anları şöyle anlattı:

“Bugün buraya Allah için geldim. Hem Kur'an-ı Kerim okuyayım hem de teselli etmek için geldim. Burada küçük kardeşimiz Berat’ı gördük. Dedesi için ağladığını gördük. Biz başını okşadık. Kabir kapısının cennete açılan bir bahçe olduğunu söyledik. Biz iman etmişiz. Bir teyze vardı. 'Mezarın başında Kur'an-ı Kerim okuyabilir miyim?' dedim. Okuduktan sonra bir evladının daha olduğunu söyledi. Ona da Kur'an-ı Kerim okudum."

16 YAKININI KAYBETTİ

Hatay’da yaşanan depremde 16 yakınını kaybeden Orhan Kartal ise Ramazan'ın son gününü ailesi ile birlikte mezarlıkta geçirdi. Dua okuduklarını ifade eden Kartal, “Burada 16 yakınımız var. Mezarları bir düzenleyelim dedik. Bakım yapıyoruz. Yapacağımız da başka bir şey yok. Bol bol dua edeceğiz. Sonuçta Allah’tan gelen bir şey. Ben anne ve babamın mezarını üç beş gün önce buldum. Yangın çıktı binalarında. Kardeşimin mezarı hala yok. Bekliyoruz. Allah’tan bir ümit. İnşallah o da bulunur” dedi.