Deprem bölgesinde görenleri şaşırtan olay: Hayatımda böyle bir manzara ile karşılaşmadım

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından yıkılan bir kuruyemişçi dükkanının enkazından 3 ay sonra ayçiçeklerinin filizlenmesi görenleri şaşkına çevirdi.

Deprem bölgesinde görenleri şaşırtan olay: Hayatımda böyle bir manzara ile karşılaşmadım

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 155 gün geride kaldı.

Şehirde ağır hasarlı binaların yıkımına devam edilirken, enkaz kaldırma çalışmaları da son bulma noktasına geldi.

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İHA’nın haberine göre; afette Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı'nda yıkılan bir kuruyemişçi dükkanının enkazından 3 ay 26 gün gün sonra ayçiçeklerinin filizlenmesi görenleri şaşırttı.

Ortaya çıkan görüntüler depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta umutları bir kez daha yeşertti.

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"DEPREMİN EN İKONİK GÖRÜNTÜLERİNİ YAŞIYORUZ"

Kahramanmaraş halkı olarak tekrar eski günlere döneceklerini ifade eden Ramazan Kaplan, “Burada deprem öncesi kuruyemişçi dükkanı vardı. Bu manzara Allah’ın bir vergisi, depremden sonra ayçiçekleri çıkmaya başladı. Depremin en ikonik görüntülerini yaşıyoruz burada. Çok farklı, çok duygusal bir sahne” dedi.

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"HAYATIMDA BÖYLE BİR MANZARA İLE KARŞILAŞMADIM"

Hayatında ilk defa böyle bir manzara ile karşılaştığını ve unutulmayacak bir an olduğunu belirten Ömer Faruk Ceyhan ise, “Depremi yaşadım, çok iyi biliyorum. Gerçekten şaşırtıcı ama depremin de bazı etkileri var tekrardan hayatı renklendirecek şekilde. Mesela buralar çok sıkışık bir kentleşmeye sahipti ama şu an açılmış durumda. Aynı zamanda gördüğünüz üzere bina yıkıldıktan sonra etrafından yeşillikler çıkmaya başladı. Hayatımda hiç böyle bir manzara ile karşılaşmadım, sonuçta ilk defa depremi yaşadım. Depremden sonra böyle bir şeyin olması hayata biraz umutla bakmaya yarıyor” diye konuştu.

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