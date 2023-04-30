Deprem bölgesinde kiralara yüzde 200 zam

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sadece depremden etkilenen iller değil Türkiye’nin birçok şehrinde kira artışları yaşandı. Gaziantep’te ise deprem öncesi kira fiyatıyla deprem sonrası kiraların bedeli arasında önemli oranda artış görülüyor.

Kira fiyatlarının arttığını anlatan bir emlakçı, “Gaziantep’te çok bina yıkılmadı çok etkilenmedi. Ancak Kahramanmaraş Hatay gibi depremden etkilenen yerlerden çok gelen oldu. Bunu etkisi oldu” şeklinde konuştu.

KİRALARA YÜZDE 200’E KADAR ZAM

NTV'nin haberine göre, kiralara yüzde yüz hatta bazı yerlerde yüzde 200 zam geldi. Deprem bölgesinde kira fiyatları 40 bine kadar yükseldi. Örneğin Gaziantep’in Şehit Kamil ilçesi Fıstıklı mahallesinde 3+1 yeni bir bina için istenen kira bedeli 12 bin lira.

İbrahimli ilçesi Osmangazi mahallesinde ise 5+1 lüks daire deprem öncesi 20 bin TL iken şuan 40 bin TL’ye yükseldi. Ayrıca ilçede 9-10 bin TL olan kiralar deprem sonrası 20 bin TL’ye yükseldi. Hatta bölgede 40 bin TL’ye kadar yükselen binalar var. 5+1 veya 6+1 daireler 40 bin TL’ye bile yükselmiş durumda.

DEPREMZEDELER MAĞDUR

Kiraların kendilerini mağdur ettiği belirten bir depremzede, “Kira artışları çok fazla olduğu için etkileniyoruz. Depremzedeyiz biz. Çok zorluyor bizi” dedi.

KIRSALA GÖÇ BAŞLADI

Ayrıca deprem nedeniyle Gaziantep merkezde yaşamaktan korkanlar genelde kırsal kesime göç etmiş durumda. Bu nedenle bahçeli müstakil evler tercih ediliyor. Örneğin Körkün bölgesinde bulunan 5+1 villa henüz inşaat halindeyken satıldı.