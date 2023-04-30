Av yasağı balık fiyatlarını yükseltti!

Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından birine sahip Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, av yasağı ve olumsuz hava şartları nedeniyle tezgahlardaki balık fiyatları yükseldi.

Av yasağı balık fiyatlarını yükseltti!

Düzce'nin Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, denizlerde av yasağının 15 Nisan'da başladığını hatırlattı.

Hava şartlarının da olumsuz seyrettiğini belirten Karakaş, bu iki unsurun tezgahlarda balık fiyatlarını artırdığını söyledi.

Karakaş, av yasağının ardından teknelerini bakıma aldıklarını ve kıyı balıkçılığına yöneldiklerini kaydetti.

Fiyatların gelecek günlerde düşmesinin beklendiğini dile getiren Karakaş, "Havanın açılmasından sonra kıyı avcılığıyla istavrit, barbun, mezgit, çinekop gibi balıklar tezgahlarda yerini alacaktır. Fiyatlar da buna paralel olarak düşecektir." dedi.

Tezgahlarda hamsi kilogramı 135, mezgit kilogramı 130, levrek tanesi 75, çupra tanesi 70 ve alabalık tanesi 50 liradan satılıyor. (AA)

İlgili Haberler
Exxen abonelikleri zamlandı
Deprem bölgesinde kiralara yüzde 200 zam
Ömer yeni bölüm ne zaman? Ömer 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Ömer yeni bölüm ne zaman? Ömer 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kırmızı etten sonra beyaz ete de büyük zam
Öne Çıkanlar
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı mesleği nedir?
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı mesleği nedir?
Son Haberler
Evlenme teklifini reddeden kızın ağabeyini öldüren sanığa müebbet hapis istemi Güncel
Evlenme teklifini reddeden kızın ağabeyini öldüren sanığa müebbet hapis istemi
Otomobile çarparak takla atan motosikletli kameraya yansıdı Güncel
Otomobile çarparak takla atan motosikletli kameraya yansıdı
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi flaş gelişme. Güneş kararını verdi Spor
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi flaş gelişme. Güneş kararını verdi
Üç Kız Kardeş 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Üç Kız Kardeş 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
İlk insani yardım uçağı Sudan'a indi Dünya
İlk insani yardım uçağı Sudan'a indi
Kuşlara ekmek atmaya giderken hayatını kaybetti Güncel
Kuşlara ekmek atmaya giderken hayatını kaybetti
Aracına konteyner düşen Dunston'ın son durumu açıklandı Spor
Aracına konteyner düşen Dunston'ın son durumu açıklandı