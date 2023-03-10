Depremzedeler kalacak çadır bile bulamazken deprem bölgesinde satılık konteyner

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Uğur Mumcu Caddesi üzerinde yol kenarındaki bahçelere dizilen çadırların karşında, satılık konteyner ilanları dikkat çekiyor. Çadırların karşısında yer alan 1+0 ve 1+1 olmak üzere 2 seçenekteki konteynerler, satın almak isteyen müşteriler tarafından inceleniyor.

T24'ten Sibel Yükler'e konuşan yetkili, günde 10 ila 20 adet satış yaptıklarını söylüyor. Montaj ve kurulum dahil 1+0 konteyner 85 bin liraya, içinde tuvalet de olan 1+1 konteyner ise 95 bine satılırken, ödemeler peşin alınıyor.

Müşterilere seçenek de sunan satıcı firma, isteyene ahşap görünümlü isteyene mermer görünümlü konteyner ürettiklerini anlatıyor.

Deprem günü Samandağ'ın Sutaşı köyünden bu alana gelerek 15 gün boyunca arabada kalan üç küçük çocuklu 9 kişilik aile, bir yardımseverin getirdiği çadır sayesinde 15 günün sonunda yol kenarındaki bahçeye yerleşti.

BİR AY BOYUNCA DUŞ BİLE ALAMAMIŞLAR

Görme engelli babaanne, ailenin en büyüğü iken, çocukların en küçüğü ise bir buçuk yaşında. Aile, bir ay bulunca duş alacak imkâna sahip olamamışlar. Çadırların arkasında kendi imkanlarıyla yaptıkları bir alanda sağdan soldan topladıkları sularla yıkanabiliyorlar. Çocukların kıyafetleri ise gönüllüler tarafından getirilmiş.

Aynı bahçeyi paylaştıkları diğer çadırlardaki depremzedelerin de durumu farklı değil. Çadırların arasına asılan ipe çoğunlukla çocuk çamaşırları dizilmiş.

Evin en büyüğü olan dede, banyo yapılan alanı gösterip, "36 gün olmuş, bir kere yıkandım" diyor. Düne kadar yemeklerini aldıkları aşevi bugün bölgeden ayrılmış. Ne su ne yemek ne ne para olduğunu söylüyorlar.

"100 BİN LİRANIN KIYMETİ YOK Kİ" DENMİŞ

Bir ara yolun diğer tarafındaki konteynerlerin fiyatını da soran aile, ücrete şaşırınca "100 bin liranın bir kıymeti yok ki" yanıtını almış.

22 yaşında üç çocuk annesi kadının isyanı da aynı yolun iki yakasına sunulan hayatın ne kadar farklı olduğunu ortaya koyuyor: "Verecekleri 10 bini bırakın, 100 liramız bile yok."

DEPREMZEDELER KONTEYNER BEKLİYOR

Kentten ayrılıp ayrılmak istemediği sorulan aile, çocuklar için gitmek istediğini ancak buna imkân olmadığını söylüyor. Tam karşılarındakileri elde edebilecek olanakları olmasa da devletin ya da gönüllülerin 9 kişilik ailelerine sunacağı bir konteyner istiyorlar.

Çadır alanından ayrılırken caddenin ilerisinde bir tabela görünüyor. Burası Ali İsmail Korkmaz Köprüsü. Etrafında yıkılan binaların enkazı hala kaldırılmamış. Yıkılmayan köprünün başındaki Ali İsmail Korkmaz tabelası hâlâ duruyor.