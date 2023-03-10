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Deprem sonrası herkes tuşlu telefon satın almak için ikinci elcilere koştu

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde enkaz altında kalan vatandaşların akıllı telefonlarının şarjlarının kısa sürede bitmesi nedeniyle tuşlu telefonlara ilgi arttı.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 19:45
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Deprem tuşlu telefonların satışını artırdı

Deprem sonrası herkes tuşlu telefon satın almak için ikinci elcilere koştu
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(İHA)- Akıllı telefonların şarjları, 4G, 5G ve sürekli internet bağlantısı gibi çabuk şarj bitiren uygulamalar nedeniyle kısa sürede bitiyor. Depremde enkaz altına kalan vatandaşların da acil yardım servisleri ile iletişimlerinin telefonların şarjlarının kısa sürede bitmesi nedeniyle kesilmesi gibi sorunlar vatandaşları şarjı daha uzun giden cep telefonlarına yönlendirdi. 

Karabük'te cep telefonu satışı, tamiri ve teknik servisi hizmeti veren Tolga Ergül, tuşlu telefon satışlarında artış olduğunu belirtti.

Ergül, "Yakın zamanda telefon satışları arttı, özellikle tuşlu telefonlardaki satışlar ciddi anlamda arttı. Bunun sebebi de deprem bölgesinde insanların telefonlarını göçük altında unutmaları, kaybetmeleri, ekranlarının kırılmaları ya da şarj konusunda ciddi sorunlar yaşamaları oldu. 

İnsanlar genelde tuşlu telefon istiyor, şarjları daha uzun gittiği için. Kırıldığında yedek parçası konusunda daha çabuk parça ihtiyacı karşılandığı, tamiri daha çabuk olduğu için şuanda genelde tuşlu telefonlar satıyoruz" dedi.

"DEPREM ÇANTALARINDA DAHİ BULUNDURUYORLAR"

En kaliteli akıllı telefonun şarjının hiç ellenmediği taktirde en fazla 2 gün gittiğini aktaran Ergül, "Akılı telefonlar 4G, 5G desteği aldığı ve internete sürekli bağlı kaldığı için şarjları bir günde bitiyor. 

Hiç oynamasanız, çok kaliteli bir telefonun 1.5-2 gün şarjı gidiyor ama tuşlu telefonlarda ellemediğinizde ve kurcalamadığınızda internet desteği olmadığından 3, 4, 5 gün ve hatta bir hafta gittiği görülüyor. 

İkinci el ve sıfırlarına göre değişiklik gösterebiliyor ama ortalama 400 ila 600 TL arasında sıfırlarının fiyatları var. İkinci ellerinde 150-300 TL arasında satışları mevcut.

Hem dayanıklı hem küçük. Bazıları direkt elinin altında ulaşacağı yere koyuyor, en azından AFAD ile 112 ile görüşebilmek için. Deprem çantalarında dahi bulunduruyorlar artık böyle telefonları. O yüzden biraz rağbet var artık." diye konuştu.

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