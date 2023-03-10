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Son Dakika... Depremlerde can kaybı 47 bin 932'ye yükseldi

11 ili etkileyen depremlerde can kaybının 47 bin 932 yükseldiği açıklandı.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 17:44
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Son Dakika... Depremlerde can kaybı 47 bin 932'ye yükseldi

Son Dakika... Depremlerde can kaybı 47 bin 932'ye yükseldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasına ilişkin kararı imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada deprem bölgesindeki son durumu aktardı.

Can kaybı ve yaralı yurttaşların sayısına ilişkin güncel bilgileri paylaşan Erdoğan, "11 ilde yaşayan 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen geniş bir çevrede hissedilen depremde 47 binin üzerinde insanımız vefat ederken 115 binden fazla insanımız da yaralı olarak kurtarıldı." dedi.

Murat Kurum ise deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 47 bin 932’ye yükseldiğini açıkladı.

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