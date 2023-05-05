Deprem bölgesinde şimdide yılan krizi... Vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu

Depremzede vatandaşlarımız, çadırları rahatsız eden yılan sorunu için kükürt kuyruğuna girdiler.

Deprem bölgesinde şimdide yılan krizi... Vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu

Halit İri / Yeniçağ-Hatay

11 ilde yıkıma sebep olan depremlerin üstünden 3 ay geçmesine rağmen geçici barınma sorunu çözülmüş değil.

Deprem bölgesinde etkili olan yağış ve fırtınayla yılanlar doğal yaşam alanlarından çadır kent kurulan bölgelere ulaştı. Hava sıcaklıklarındaki yükselişle yılan sayısında artış gözlendi.

Hatay Samandağ ilçesinde yetkililerin yılan tehlikesine karşı tedbir almasını isteyen depremzedeler kükürt satın almak için bayiilerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Depremzede vatandaşlar çadırların etrafına kükürt koyarak yılan, çıyan, böcek gibi hayvanlara karşı önlem almaya çalışıyorlar.

Havaların ısınması ile birlikte çadırda yaşam büyük bir krize dönüştü, ilerleyen zamanlarda daha da zor olacak.

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