Uzman isim il vererek açıkladı: 6 ile 6.7 arasında depremleri bekleyin

Ülkemizde yaşanan 2 büyük depremin yaraları sarılmaya devam ediyor.

İHA’nın haberine göre, Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, Kahramanmaraş, Bingöl ve Malatya'da riskin sürdüğünü, Adana'daki deprem riskinin ise yüzde 98 oranında geçtiğini belirtti.

"6 İLE 6,7 ARASINDA DEPREM OLUNCAYA KADAR SIKINTI DEVAM EDECEK"

Baki, 4,5 altında yaşanan depremlerin olağan olduğunu belirterek, "Hatay rahatladı. Şimdi artçılar olur, o da normal. Asıl sorun ikinci hareket eden ana blok. Kahramanmaraş, Malatya ve Bingöl daha yerine oturmadı. Orada 6 ile 6,7 arasında deprem oluncaya kadar sıkıntı devam edecek" diye konuştu.

"FAY DEPREM ÜRETMEZ"

Osmaniye'de ve Adana'nın Ceyhan ile Kozan ilçelerinde hafif bir enerji birikimi olduğuna dikkat çeken Baki, "Oluşan 4,5 aşağısı depremler o enerji birikiminin boşalması. Fay deprem üretmez. Basınç deprem üretir. Yani 'Fay stres biriktirir' diye bir laf yok. 60-70 yıldır kaç tane deprem oldu ülkemizde. Deprem olabilir demek bilimsel bir yaklaşım değildir. Normal sıradan vatandaşımızın, köydeki nenemizin söylediği bir laftır" ifadelerini kullandı.

"ADANA'DA RİSK GEÇTİ"

Adana'da riskin yüzde 98 oranında geçtiğini söyleyen Baki, "Şimdi Adana'da önemli derecede risk geçmiş vaziyette. Yüzde 98, yüzde 99 oranında risk geçmiş vaziyette. Yani hasarsız evlere girilebilir. Bir sıkıntı fazla yok. Asıl sıkıntı hafif enerji birikimi olan Ceyhan, Saimbeyli, Kozan ve Osmaniye arasında. 4,5'in altındaki depremler normal depremler. Zaten bu dünyada deprem olmazsa hayat olmaz" şeklinde konuştu.