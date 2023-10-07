Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamuda mülakatların kaldırılacağına yönelik seçim vaadiyle ümitlenen binlerce öğretmen adayı, yeni MEB Bakanının açıklamasıyla hayal kırıklığına uğradı.

Yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Öğretmen arkadaşlarımızın istihdamı ile ilgili süreçte mülakat sürecini düzgün bir mülakat processine dönüştürmek istediğimiz için biraz uzun zaman alacağız. Mülakat kaldırılacak ifadesi tam olarak öyle değil. Cumhurbaşkanımız, mülakatların uygulanış biçimiyle ilgili rahatsızlığını dile getirdi. Biz de mülakatları mülakat gibi yapmaya karar verdik” ifadelerini kullandı.

“KIRK BEŞ DAKİKALIK DERS PERİYODU”

Bakan mülakatların yapılma şeklini ise şöyle açıkladı:

Biz de üç katı adayı davet edeceğiz ve her bir öğretmen arkadaşımıza tesadüfi örneklem yoluyla elektronik ortamda hazırlanmış bir soru kendisine sorulacak. Kırk beş dakikalık ders periyodu içinde kendisine sorulan soruyla ilgili öğrencilere ders anlatır gibi anlatacak. Orada karşısındaki arkadaşlarımız ki aralarında uzman ve baş öğretmenlerden oluşan bir komisyon olacak diyelim. Ve nihayetinde de sürecin sonunda öğretmen arkadaşlarımızın neyi ölçeceğine dair bir kılavuzumuz var zaten bunu adaylarla da paylaşacağız zaten. Başlıklar halinde. Sonrasında da kırk beş dakikanın son kısmı, bunlar hep kılavuzda tanımlanmış şekilde.

“MÜLAKAT SÜRECİNİ ERKEN BAŞLATACAĞIZ”

Öğretmen arkadaşımız, aday arkadaşımız diyelim kendi sınavı ile ilgili, kendisine sorulan soru ile ilgili bir yazılı cevap da verecek. Mülakatın içerisinde bir kayıt olması açısından. Bir de bütün bu sınav, kamera kaydı ile kayıt altına alınacak. Bundan muradımız, mülakatlarda torpil işliyor kısmını ortadan kaldırmak ve gerçekten bizim aramıza katılacak arkadaşımız, alan bilgisi, bir şeyi öğretmenlerle paylaşabilmesi, öğretmenlik açısından bunu bir öğretmen olarak yapıp yapamadığını biz orada görmüş olacağız. Her bir adaya bir ders saati kadar zaman ayıracağımız için biz bu yıl mülakat sürecini biraz erken başlatmış olacağız.

“DEPREM BÖLGESİNDEN BİR ÖĞRETMEN ADAYIYIM”

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin yaşandığı bölgeden bir öğretmen adayı ise, bu duruma tepki gösterdi. Erdoğan’ın açıklaması sonrası MEB eski bakanı Mahmut Özer’in de mülakatların kaldırılacağına yönelik sözleriyle umutlandıklarını belirten öğretmen adayı şu sözleri kullandı:

Ben deprem bölgesinden bir öğretmenim.2022-2023 eğitim öğretim döneminde üniversitemin son senesindeydim. Bir yandan GYGK, eğitim bilimleri ve ÖABT dersleri çalışıyordum bir yandan da lisans derslerime çalışıyordum. Bu yıl aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir okulda öğretmenlik uygulaması dersi adı altında staj yapıyordum.

Bütün bu olanlar olurken 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler ile hayatımız altüst oldu. Küçük bir bağ evinde 40'a yakın kişi günlerce kaldık. Bu sürede bile gelecek kaygısından KPSS çalışmam gerektiğini düşünüyordum.

“BUZ GİBİ EVDE DERS ÇALIŞTIM”

Depremden 48 gün sonra apartmanda sadece dört aile varken merkezi sistem apartmanda kimse olmadığı için doğalgazın yakılmadığı buz gibi evde ders çalıştım.

Tek hedefim 2023 KPSS'de alanımda ilk 10'a girip ilk senemde atanmaktı.

Geceleri deprem korkusundan uyuyamıyordum sabah 4.17'yi uyanık geçirmek istiyordum bu yüzden geceleri ders çalışıyordum. Ders çalışma sürem ortalama 8-9 saatti.

Günlerim bu şekilde geçti önce genel yetenek ve genel kültür sınavına girdim. Daha sonra eğitim bilimleri daha sonra ÖABT…

Toplam 275 soru alt derslerle beraber 37 ders.

Ben bu kadar ders için 65 adet soru bankası yüzlerce deneme çözdüm.

“MÜLAKATLARI KALDIRACAKLARDI”

Ve başarılı da oldum alanımda ilk 100'e girdim. İlk senemden atanıyorum diye aileme haber verdim sınav sonucumu arkadaşlarıma aileme attım, sevindik. Sayın akanımızın ne zaman atama duyurusunu yapacağını merak eder, bütün açıklamalarını takip ederken 11 Eylül'de sayın bakanımız Yusuf Tekin öğretmen atamalarında KPSS'nin etkisi yüzde 50'ye düşürdük.

Mülakatları mülakat gibi yapacağız dedi.

Ama sayın cumhurbaşkanımız mülakatları kaldıracaktı.

Kaldıracaktı ve Eski Milli Eğitim Bakanımız, AK Parti reklam videolarında öğretmenler ve sınıf vardı.

Dünyamız başımıza yıkıldı çünkü bu zamana kadar olan mülakatlarda.

KPSS'de kaç aldıysan mülakatta da aynı puan veriliyordu.

Mülakat gibi mülakatta ise bizim eğitim fakültelerinde aldığımız eğitim stajlarımız yok sayılıp KPSS puanımız ve mülakat puanının geçerliliği aynı olacaktı.

Biz öğretmenler bu haberle resmen yıkıldık çünkü YKS+Eğitim Fakültesi+Öğretmenlik Stajı+ Genel Yetenek+ Genel Kültür+Eğitim Bilimleri+ ÖABT sınavı ile mülakat aynı puan durumuna denk oluyordu

11 Eylül'den beri sayın Cumhurbaşkanımıza sayın bakanımıza sesimizi duyurmaya çalışıyoruz.