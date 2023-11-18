Atama bekleyen öğretmenlerden tabutlu eylem

ŞEVKET GÖLÜK - ANKARA / YENİÇAĞ

Ankara Ulus Meydanı'ndaki Zafer Anıtı önünde açıklama yapan öğretmenler taleplerini bir kez daha kamuoyuna ilan etti. "Mülakat liyakatin katilidir", "100 bin öğretmen hazır maliye bütçeyi ayır", "Seçim sözü mülakatlar kaldırılsın" pankartlarını açan öğretmenler, "100 bin haktır mülakata hayır", "Okuduk okuduk okutamadık" sloganını atıp temsili diplomalarını yanlarında getirdiği tabuta bıraktı.

Burada yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ve kıymetli devlet erkanımız. Nisan 2023'te Sayın Cumhurbaşkanımız kamuda mülakatı kaldıracağını belirtmiştir. Şimdi yeni bakanımız mülakat yapılacağını söylemekte. Bu tür açıklamalar ataması yapılmayan öğretmenleri ve ailelerini üzmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızdan beklentimiz 24 Kasım’da 'öğretmenlikte mülakatı kaldırdık' müjdesi vermesidir. Şubat’ta mülakatsız 100 bin atama yapılmasını bekliyoruz. Bizler genç öğretmenler olarak mülakatsız 100 bin öğretmen atama talebimizi bir kez daha dile getiriyoruz."