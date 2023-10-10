Depremde 99 kişiye mezar olan Gökkuşağı Apartmanı'nın soruşturmasında iki kişi tutuklandı

Hatay'daki depremde 99 kişinin hayatını kaybettiği Gökkuşağı Apartmanı'nın yapı denetim firmasının statik proje ve uygulama denetçisi İ.A. ve kontrol elemanı inşaat mühendisi C.C. tutuklandı.

KAYNAK: AA
Depremde 99 kişiye mezar olan Gökkuşağı Apartmanı'nın soruşturmasında iki kişi tutuklandı

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda; Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi İnönü Caddesi'nde yıkılan, 99 kişinin hayatını kaybettiği Gökkuşağı Apartmanı ile ilgili yapı denetim firmasının statik proje ve uygulama denetçisi İ.A. ile kontrol elemanı inşaat mühendisi C.C. gözaltına alındı.

İki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İlgili Haberler
Prof. Dr. Ahmet Ercan tek tek sıraladı. İşte İzmir’in depremden en çok etkilenecek ilçeleri
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
Deprem uzmanı Şükrü Ersoy Marmara için uyardı: 7'den büyük depremler bizi şaşırtmaz
45 il diri fay hattı üzerinde. Deprem haritası güncellendi. İşte o iller
Öne Çıkanlar
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Hamas kime hizmet ediyor?
Hamas kime hizmet ediyor?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
SİBERAY "sahte sitelere" karşı uyardı: Bu tür linklere tıklamayın Gündem
SİBERAY "sahte sitelere" karşı uyardı: Bu tür linklere tıklamayın
Tolga Karel'in 'ateş çemberi' paylaşımı gündem oldu Magazin
Tolga Karel'in 'ateş çemberi' paylaşımı gündem oldu
Cemel Canpolat’ın İmamoğlu hakkında söylediği sözler İBB Meclisi’ne taşındı. AKP soru önergesi verdi Gündem
Cemel Canpolat’ın İmamoğlu hakkında söylediği sözler İBB Meclisi’ne taşındı. AKP soru önergesi verdi
Tayvan'dan Çin'e barış çağrısı Dünya
Tayvan'dan Çin'e barış çağrısı
Fatih Tekke Süper Lig'e geri dönüyor Spor
Fatih Tekke Süper Lig'e geri dönüyor
Şevval Sam hakkındaki bomba gerçek ortaya çıktı Magazin
Şevval Sam hakkındaki bomba gerçek ortaya çıktı
Son Dakika... THY İsrail seferlerini durdurdu Gündem
Son Dakika... THY İsrail seferlerini durdurdu