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Deprem bölgesindeki hayvan yetiştiricilerine tek seferlik destek verilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sistemine kayıtlı olan hayvan yetiştiricileri ve arıcılık yapan vatandaşlara tek seferlik destek öngören kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 16:12
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Deprem bölgesindeki hayvan yetiştiricilerine tek seferlik destek verilecek

Deprem bölgesindeki hayvan yetiştiricilerine tek seferlik destek verilecek
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Cumhurbaşkanı kararnamesine göre, bir defaya mahsus olmak üzere depremde zarar gören hayvan ve arı yetiştiricilerine destek sağlanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sistemine kayıtlı olmayan üreticiler destekten yararlanamayacak. Karara göre, deprem nedeniyle ölen hayvanlarla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili il ilçe hasar tespit komisyonları çalışma yapacak. Telef olan hayvanların Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Bilgi Sistemi’ne kayıtlı olması şartı aranacak. Hayvanların temini ve dağıtımı bakanlığın üretici- yetiştirici örgütleri aracılığıyla yapılacak.  

ARICILARA ŞEKER DESTEĞİ

Arıcılık yapan üreticilerin de şeker desteğinden yararlanabilmesi için arı kovanlarının Tarım ve Orman Bakanlığı Arıcılık Kayıt Sistemi’nde kayıtlı olması gerekiyor.

Sisteme kayıtlı olmayan arıcılar yardımdan faylanamazken, arıcılara bir defaya mahsus olmak üzere kovan başına 4 kilograma kadar besleme amaçlı şeker desteği yapılacak. Türkiye Şeker Fabrikaları’ndan temin edilen şekerin dağıtımını il tarım ve orman müdürlükleri veya Tarım Bakanlığı’nın izin verdiği üretici örgütleri aracılığıyla yapılabilecek.  

KANATLI HAYVANLAR

Kanatlı hayvanların dağıtımı da Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nden veya üretici birlikleri üzerinden sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na iletilen icmal listeleri Bakanlık tarafından onaylanıp, ödemeye esas miktarlar üreticilerin hesabına aktarılacak.

Desteklemelerin yapılmasına ilişkin gerekli işlemler Tarım ve Orman Bakanlı tarafından yürütülecek. Yardımlar Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bütçesinden karşılanacak, gerekirse ek ödenek de sağlanacak.

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