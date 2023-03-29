Depremzede sanayiciye sigortacı darbesi

Ekonomi Gazetesi'nden Selçuk Altun'un aktardığı habere göre,Deprem bölgesindeki sanayici, sigorta şirketlerinin artçı sarsıntıları gerekçe göstererek sigorta poliçelerini yenilemediklerini söylüyor. Sorunu tümden inkâr etmeyen sigorta şirketleri riski transfer etmekte zorlandıkları için gönülsüz davranıyor.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) yakın zamanda sanayi tesislerinin sigortalanması için Olağanüstü Risk Yönetim Merkezi’ni (ORYM) devreye sokarak çözüm bulması bekleniyor.

Sigorta süresi dolan sanayiciler, poliçelerini yenilemek istediklerinde sigorta şirketlerinin yenileme konusunda isteksiz davrandığı yönünde açıklamalarda bulunuyor.

Sanayicilerin iddiaları şöyle:

“Bizim tesisimizle ilgili tüm sigorta poliçelerimiz mart ayında bitiyor ve yenileniyor. Depremden yangına tüm poliçelerimizin yenileme tarihi 18 Mart. Şimdi bunları yenilemem gerekiyor. Oturduk sigorta şirketimizle konuştuk ama yenilemek istemiyorlar. Burada artçı depremlerin devam ettiğini öne sürerek bu yenilemeyi yapmıyorlar. Artçılar nedeniyle biz bu riski almak istemiyoruz diyorlar

ÇÖZÜM BULUNMASI İSTENİYOR

Bilindiği üzere; SEDDK, depremin hemen ardından bir dizi tedbir açıkladı. Bunlardan birisi de deprem bölgesinde süresi dolan sigorta poliçelerinin 8 Mayıs’a kadar uzatılmasıydı. Ancak, bu bireysel poliçelerde zorunluyken, ticaride ise şirketlerin inisiyatifine bırakıldı. Sanayicinin bu yönde yaşadığı sorunların ardından şikayetler artınca SEDDK yeniden devreye gireceği beklentisi oluştu.

REASÜRANS KAPASİTESİNDE SORUN VAR

Sektörden üst düzey yöneticiler, reasürans kapasite nedeniyle, şirketlerin bu konuda temkinli davrandığı açıklamasında bulundu. Risk önlemleri alınmış, eski müşterilerde normalde problem yaşanmaması gerektiğini ifade eden bir sektör temsilcisi, “Sigorta şirketleri bile bile lades yapmak istemiyor. Sigortacılar, sigortayı yaptırdıktan sonra dönüp riski paylaşıyor" ifadeleri paylaşılıyor.