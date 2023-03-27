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Depremzedeleri ücretsiz konaklama vaadiyle 86 bin lira borca sokan otel hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Balıkesir’e gelen depremzede bir ailenin otelde ücretsiz konaklama vaadiyle 86 bin liralık devre tatil borcuna sokulduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 18:00
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Depremzedeleri ücretsiz konaklama vaadiyle 86 bin lira borca sokan otel hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Depremzedeleri ücretsiz konaklama vaadiyle 86 bin lira borca sokan otel hakkında suç duyurusunda bulunuldu
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KEMAL ÖZGÜLER - BALIKESİR / YENİÇAĞ

Kahramanmaraş depreminin ardından kalacak yer aramak için Balıkesir’in Edremit ilçesine gelen bir ailenin, iddiaya göre H.Termal Otel tarafından misafir edilme vaadiyle 10 bin liralarının alındığı ve 86 bin liralık devre tatil sözleşmesi imzalatıldığı öne sürüldü.

“KANDIRILDIĞIMIZI FARK EDİNCE İTİRAZ ETTİK ANCAK OTEL YETKİLİLERİ BİZİ TERSLEDİ”

Konuyla ilgili şikayette bulunan depremzede vatandaş Murat C., depremin ardından geldikleri Akçay'da depremzedelere ücretsiz konaklama imkanı sağladıklarını söyleyen otel çalışanlarıyla karşılaştıklarını anlatarak şöyle konuştu:

“Elimizdeki valizleri görerek bizi durduran bu insanların önce iyi niyetli olduklarını sandık. Bize, ‘Depremzedelere kalacak yer ayarlıyoruz, sizi misafir edebiliriz’ dediler. İlk başta sevindik, duygulandık. Meğer yaptıkları duygu sömürüsüymüş. Bizi çaresizliğimizden faydalanarak kandırmışlar. Otele götürüp çay ikram ettiler. Ardından evraklar getirdiler. ‘Abi biz sizi ağırlarız, siz de bunları imzalayın’ dediler. Zaten sokakta kaldığımız ve kalacak yer aradığımız için eşimle birlikte 10 bin lira para verdik. Meğer 86 bin liralık devre tatil sözleşmesine imza atmışız. Şimdi 76 bin lira daha ödememiz gerekiyormuş. Bizim devre tatile değil kalacak yere ihtiyacımız vardı. Kandırıldığımızı fark edince itiraz ettik ancak otel yetkilileri bizi tersledi, paramızı da vermediler.

“BAŞKALARININ DA MAĞDUR EDİLMEMESİ İÇİN DAVA AÇACAĞIZ”

Edremit'te avukatlardan yardım istedik. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Depremzede bir aileyi mağdur edecek kadar vicdansız olmalarına üzüldük. Başkalarının da mağdur edilmemesi için dava açacağız. Yetkililerden bu otelin diğer depremzedeleri de kandırmaması için önlem almalarını istiyorum. O günden beri Akçay’da bizim gibi ellerinde valizle kalacak yer arayan başka insanları da kandırmaya çalıştıklarına şahit olduk. Hatta ben gittim, aileleri uyardım, aman inanmayın bunlar bizi de kandırdılar dedim.”

Ailenin avukatlığını üstlenen Edremitli Avukat Göksel Taşaltı ise konuyla ilgili Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını, otel hakkında soruşturma açılmasını beklediklerini ifade etti.

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