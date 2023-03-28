28 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • AKP'li belediyeden AKP'li isme ihale. Depremzedeler için gıda kolisi alımı yapıldı

AKP'li belediyeden AKP'li isme ihale. Depremzedeler için gıda kolisi alımı yapıldı

AKP’li Güneysınır Belediyesi’nin, depremzedelere gönderdiği gıda kolilerini AKP ilçe yöneticisinden aldığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 22:10
Takip Et

AKP'li belediyeden AKP'li isme ihale

AKP'li belediyeden AKP'li isme ihale. Depremzedeler için gıda kolisi alımı yapıldı
+
Aa
-

Maraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından afetzedeler için AKP’li Güneysınır Belediyesi tarafından gönderilen yardım kolilerinin, AKP yöneticisinden satın alındığı ortaya çıktı.

DOĞRUDAN ALIM YAPILDI

İlerihaber'den Ersan Kınık'ın haberine göre, Konya’da AKP’li Güneysınır Belediyesi, 17 Şubat 2023 tarihinde depremzedelere göndermek üzere 80 adet gıda kolisi alımı gerçekleştirdi. Kamu İhale Kanunu’nun 22-d maddesine göre parasal limitin altında kaldığı için ihale düzenlemeden doğrudan alım yapan belediye, 80 adet gıda kolisini AKP’li Tunahan Aytekin’den satın aldı.

 ÖDEME YAPILAN KİŞİ İLÇE TAŞKİLATINDA YÖNETİCİ ÇIKTI

Belediyenin 80 adet gıda kolisi için 40 bin 396 TL ödeme yaptığı Tunahan Aytekin’in, AKP Güneysınır İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi olduğu ortaya çıktı. Gıda kolilerinin içeriğine ilişkin detaylara ise ihale ilanında yer verilmedi.

İLK İHALE DEĞİL

Geçtiğimiz ay Balıkesir’de AKP’li Karesi Belediyesi’nin depremzedeler için gönderdiği battaniyelerin, AKP Karesi İlçe Teşkilatı yöneticisi Zeki Akalın’dan alındığının ortaya çıkması, kamuoyunda büyük tepkilere neden olmuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
1
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
2
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Bu listedeki 10 telefon sizi sağlığınızdan ediyor
3
﻿En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Bu listedeki 10 telefon sizi sağlığınızdan ediyor
﻿En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Bu listedeki 10 telefon sizi sağlığınızdan ediyor
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
4
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
5
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿Bu gece gökyüzüne bakın. Müthiş bir şey olacak
6
﻿Bu gece gökyüzüne bakın. Müthiş bir şey olacak
﻿Bu gece gökyüzüne bakın. Müthiş bir şey olacak
﻿Torba yasa delik çıktı. EYT düzenlemesi mağduriyetleri giderilmedi
7
﻿Torba yasa delik çıktı. EYT düzenlemesi mağduriyetleri giderilmedi
﻿Torba yasa delik çıktı. EYT düzenlemesi mağduriyetleri giderilmedi
﻿Old firm derbisinde inanılmaz olay. Antrenör teknik direktöre kafa attı
﻿Old firm derbisinde inanılmaz olay. Antrenör teknik direktöre kafa attı
﻿Old firm derbisinde inanılmaz olay. Antrenör teknik direktöre kafa attı
﻿Milliler golü attı. Hakem ofsayt dedi. Hırvatlar 1-0 öne geçti
﻿Milliler golü attı. Hakem ofsayt dedi. Hırvatlar 1-0 öne geçti
﻿Milliler golü attı. Hakem ofsayt dedi. Hırvatlar 1-0 öne geçti
﻿Hırvatistan maçı öncesi tribünlerde anlamlı pankart
﻿Hırvatistan maçı öncesi tribünlerde anlamlı pankart
﻿Hırvatistan maçı öncesi tribünlerde anlamlı pankart
﻿Silivri'de 6 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü tutuklandı
﻿Silivri'de 6 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü tutuklandı
﻿Silivri'de 6 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü tutuklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.