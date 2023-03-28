AKP'li belediyeden AKP'li isme ihale. Depremzedeler için gıda kolisi alımı yapıldı

Maraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından afetzedeler için AKP’li Güneysınır Belediyesi tarafından gönderilen yardım kolilerinin, AKP yöneticisinden satın alındığı ortaya çıktı.

DOĞRUDAN ALIM YAPILDI

İlerihaber'den Ersan Kınık'ın haberine göre, Konya’da AKP’li Güneysınır Belediyesi, 17 Şubat 2023 tarihinde depremzedelere göndermek üzere 80 adet gıda kolisi alımı gerçekleştirdi. Kamu İhale Kanunu’nun 22-d maddesine göre parasal limitin altında kaldığı için ihale düzenlemeden doğrudan alım yapan belediye, 80 adet gıda kolisini AKP’li Tunahan Aytekin’den satın aldı.

ÖDEME YAPILAN KİŞİ İLÇE TAŞKİLATINDA YÖNETİCİ ÇIKTI

Belediyenin 80 adet gıda kolisi için 40 bin 396 TL ödeme yaptığı Tunahan Aytekin’in, AKP Güneysınır İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi olduğu ortaya çıktı. Gıda kolilerinin içeriğine ilişkin detaylara ise ihale ilanında yer verilmedi.

İLK İHALE DEĞİL

Geçtiğimiz ay Balıkesir’de AKP’li Karesi Belediyesi’nin depremzedeler için gönderdiği battaniyelerin, AKP Karesi İlçe Teşkilatı yöneticisi Zeki Akalın’dan alındığının ortaya çıkması, kamuoyunda büyük tepkilere neden olmuştu.