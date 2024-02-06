Deprem bölgesindeki vatandaşın isyanı yeniden gündem oldu: "Ben İzmir'den nasıl daha önce geldim abi? Ölüme terk ettiler!"

Kaynak: Haber Merkezi
Deprem bölgesindeki vatandaşın isyanı yeniden gündem oldu: "Ben İzmir'den nasıl daha önce geldim abi? Ölüme terk ettiler!"
6 Şubat 2023'te tüm Türkiye'yi karanlığa boğan depremler sonrası sokak röportajında konuşan gencin isyanı yeniden gündem oldu:"AFAD'la, UMKE'yle, Polonyalı ekiple bile konuştuk. Ben İzmir'den nasıl daha önce geliyorum abi kafayı yiyeceğim?"

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra bölgeye yardımın ve ekiplerin geç gittiğine tepki gösteren gencin videosu yeniden gündem oldu:

"AFAD'la, UMKE'yle, Polonyalı ekiple bile konuştuk. Ben İzmir'den nasıl daha önce geliyorum abi kafayı yiyeceğim? Üç valiz eşyayla, yardımla geldim. Onları toplama süreci de var. Seferi beklettiler 10 saat Ankara'da. Nedenmiş? Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Havaalanı'na gelecekmiş. O yüzden önlem amaçlı kapatıyorlarmış. Ya yardım götüreceğiz. Öldü, herkes öldü. Ölüme terk ettiler abi. Allah hepsinin belasını versin. Yaşattıklarını yaşamadan da hiçbiri can vermesin."

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