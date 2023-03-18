18 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Oyuncu Hatice Şendil: Yaşadığım duygunun tarifi yok. Deprem bölgesine okul yaptıracaklar

Oyuncu Hatice Şendil: Yaşadığım duygunun tarifi yok. Deprem bölgesine okul yaptıracaklar

Geçtiğimiz ay depremzede çocukları ziyaret eden oyuncu Hatice Şendil Sağyaşar, "Tarifi zor bir duyguydu. Ağır anlar yaşadık orada olduğumuz sürece. Dediğimiz gibi elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 12:53
Takip Et

Deprem bölgesine okul yaptıracaklar. Oyuncu Hatice Şendil: Yaşadığım duygunun tarifi yok

Oyuncu Hatice Şendil: Yaşadığım duygunun tarifi yok. Deprem bölgesine okul yaptıracaklar
+
Aa
-

Oyuncu Hatice Şendil Sağyaşar, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizin ağır şekilde etkilendiği depremlerde yaralanan çocukları geçtiğimiz haftalarda ziyaret etmişti.

Önceki akşam Etiler'de görüntülenen ünlü oyuncu, "Hepimiz için zor bir şeydi. Zaten uzun zamandır derinden etkileyen, üzen konular bunlar. O yüzden de bu süreçte yardımlaşmaya ve yardıma devam edeceğiz. Onların yanında olmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız için, oradaki depremzede vatandaşlarımız için biz gönülden her şeyi yapmaya hazırız. Yapmaya da devam edeceğiz. Tarifi zor bir duyguydu onların yanına gittiğimde. Ağır anlar yaşadık orada olduğumuz sürede. Dediğimiz gibi elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi

EŞİ DEPREM BÖLGESİNE OKUL YAPTIRACAK
Hatice Şendil'in TİMS&B yapım şirketinin sahiplerinden olan yapımcı eşi Burak Sağyaşar ile beraber deprem bölgesine okul yaptıracağı haberleri çıkmıştı. Bunun üzerine oyuncu, "Bunu Burak cevaplasa daha doğru olur. Çünkü, yapımcı arkadaşları ile beraber deprem bölgesine okul yaptıracaklar" ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı
1
﻿Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı
﻿Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı
﻿Atatürk’ü Çanakkale’de yok sayanlar 1 numaralı Türk düşmanları İngiliz Savaş Bakanı Churchill ve Başbakan Lloyd George’un sözlerini okusunlar da utansınlar
2
﻿Atatürk’ü Çanakkale’de yok sayanlar 1 numaralı Türk düşmanları İngiliz Savaş Bakanı Churchill ve Başbakan Lloyd George’un sözlerini okusunlar da utansınlar
﻿Atatürk’ü Çanakkale’de yok sayanlar 1 numaralı Türk düşmanları İngiliz Savaş Bakanı Churchill ve Başbakan Lloyd George’un sözlerini okusunlar da utansınlar
﻿4 adaylı ilk anketin sonuçları açıklandı. Fark gittikçe açılıyor!
3
﻿4 adaylı ilk anketin sonuçları açıklandı. Fark gittikçe açılıyor!
﻿4 adaylı ilk anketin sonuçları açıklandı. Fark gittikçe açılıyor!
﻿EYT'de yeni gelişme. Kimlere 3600 prim günüyle emeklilik yolu açılıyor
4
﻿EYT'de yeni gelişme. Kimlere 3600 prim günüyle emeklilik yolu açılıyor
﻿EYT'de yeni gelişme. Kimlere 3600 prim günüyle emeklilik yolu açılıyor
﻿ABD'nin İHA'sını düşüren pilotlar hakkında Rusya'dan flaş karar
5
﻿ABD'nin İHA'sını düşüren pilotlar hakkında Rusya'dan flaş karar
﻿ABD'nin İHA'sını düşüren pilotlar hakkında Rusya'dan flaş karar
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
6
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
﻿18 Mart töreninde tartışma: Atatürk demek zorunuza mı gidiyor
7
﻿18 Mart töreninde tartışma: Atatürk demek zorunuza mı gidiyor
﻿18 Mart töreninde tartışma: Atatürk demek zorunuza mı gidiyor
﻿Yeraltı müzesine turist akını
﻿Yeraltı müzesine turist akını
﻿Yeraltı müzesine turist akını
﻿Ramazan öncesi kasaplardan iktidara çağrı
﻿Ramazan öncesi kasaplardan iktidara çağrı
﻿Ramazan öncesi kasaplardan iktidara çağrı
﻿Selimiye asırlardır afetlere direniyor
﻿Selimiye asırlardır afetlere direniyor
﻿Selimiye asırlardır afetlere direniyor
﻿Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular yarın başlıyor
﻿Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular yarın başlıyor
﻿Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular yarın başlıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.