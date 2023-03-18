Fatma Turgut 'olası İstanbul depremi' nedeniyle şehri terk etti

Model grubunun eski soliti Fatma Turgut, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından evini taşıma kararı aldı. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerin ardından Fatma Turgut, İstanbul'u terk etti.

Posta'nın 'Pop Bizde' köşesinin yazarı Kaan Ölker’in haberine göre; Şarkıcı Fatma Turgut, beklenen İstanbul depremi nedeniyle, sakin ve huzurlu bir yaşam için şehri terk etti. Avrupa Yakası’nda oturan Turgut, ani bir kararla Sapanca’ya taşındı.

