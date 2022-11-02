Hatice Şendil dizi ve sinema sektörünü eleştirdi. Sektör 40'ında tüketiyor

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil MAG dergisine röportaj verdi. Şendil, hayat felsefesini, kariyerini, eşi Burak Sağyaşar ve oğulları Can'ı anlattı. İşte röportajdan satır başları...

Burak ile ilişkimizin enerjisi ve dinamiği bireysel üretme üzerine kurulu. Sahip olduğumuz her şeyi çok çalışarak yaptık. 13 yıldır birlikteyiz. Hâlâ geleceğe dair hayal kurar, birlikte seyahatler planlarız. Burak can'a baktığında beni görür, ben de Can'da onu.

Sakin görüntüm uzun bir uğraşın sonucu. Aldığım derslerle olgunlaşan bir ruha sahibim.

Artık 30'lu yaşların sonlarına yaklaşmam yeni bir kırılma yarattı. 40'lı yaşlardaki kadın oyuncuları nereye koyacaklarını bilemiyorlar.

Gençlikten emekli olmuş gibi! Ne yaparsanız yapın, çabucak tüketilmeye mecbur kalıyorsunuz günün sonunda.

