2 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Hatice Şendil dizi ve sinema sektörünü eleştirdi. Sektör 40'ında tüketiyor

Hatice Şendil dizi ve sinema sektörünü eleştirdi. Sektör 40'ında tüketiyor

2015 yılında yapımcı Burak Sağyaşar'la evlenen 39 yaşındaki Hatice Şendil, anne olduktan sonra setlere dört yıl ara vermişti. İyilik dizisi ile ekranlara dönen ünlü oyuncu, mesleğe döndüğünde birçok şeyin değiştiğini anlattı.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 13:02
Takip Et

İyilik dizisinin yıldızı Hatice Şendil'den itiraf: 40'lı yaşlardaki kadın oyuncuları nereye koyacaklarını bilemiyorlar

Hatice Şendil dizi ve sinema sektörünü eleştirdi. Sektör 40'ında tüketiyor
+
Aa
-

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil MAG dergisine röportaj verdi. Şendil, hayat felsefesini, kariyerini, eşi Burak Sağyaşar ve oğulları Can'ı anlattı. İşte röportajdan satır başları...

Burak ile ilişkimizin enerjisi ve dinamiği bireysel üretme üzerine kurulu. Sahip olduğumuz her şeyi çok çalışarak yaptık. 13 yıldır birlikteyiz. Hâlâ geleceğe dair hayal kurar, birlikte seyahatler planlarız. Burak can'a baktığında beni görür, ben de Can'da onu.

Sakin görüntüm uzun bir uğraşın sonucu. Aldığım derslerle olgunlaşan bir ruha sahibim.

Artık 30'lu yaşların sonlarına yaklaşmam yeni bir kırılma yarattı. 40'lı yaşlardaki kadın oyuncuları nereye koyacaklarını bilemiyorlar.

Gençlikten emekli olmuş gibi! Ne yaparsanız yapın, çabucak tüketilmeye mecbur kalıyorsunuz günün sonunda.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
1
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti
2
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
3
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
4
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
5
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
6
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
7
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
﻿The Last of Us dizisinin yayın tarihi 'yanlışlıkla' açıklandı
﻿The Last of Us dizisinin yayın tarihi 'yanlışlıkla' açıklandı
﻿The Last of Us dizisinin yayın tarihi 'yanlışlıkla' açıklandı
﻿İzmir İzelman mühendis alacak
﻿İzmir İzelman mühendis alacak
﻿İzmir İzelman mühendis alacak
﻿Okan Buruk Beşiktaş derbisi için formül arıyor
﻿Okan Buruk Beşiktaş derbisi için formül arıyor
﻿Okan Buruk Beşiktaş derbisi için formül arıyor
﻿Antalya Döşemealtı SYDV işçi alacak
﻿Antalya Döşemealtı SYDV işçi alacak
﻿Antalya Döşemealtı SYDV işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.