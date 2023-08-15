Deprem bölgesine yardım taşıyan tren sayısı 170'e ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye yardım taşıyan trenlerin sayısının 170'e ulaştığını bildirdi.

KAYNAK: AA
Deprem bölgesine yardım taşıyan tren sayısı 170'e ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye yardımların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Devletin her zaman milletin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini vurgulayan Uraloğlu, depremin yarattığı afet sonrasında kurtarma çalışmalarının sağlıklı olarak yürütülmesi ve yardımların eksiksiz ulaşmasında demir yollarının ilk günden itibaren aktif olarak yer aldığının altını çizdi.

Uraloğlu, öncelikli olarak, iş makineleri, giyim, gıda, barınma malzemeleri ve yakıtın acil olarak bölgeye ulaştırılmasında trenlerin büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, "Şu ana kadar 169 yardım treni deprem bölgesine gönderilmişti. 17 vagon iş makinesi, 498 vagon insani yardım malzemesi, 2 bin 280 vagon ile 4 bin 597 adet yaşam konteyneri, 266 vagon ile 320 konteyner ısıtıcı, battaniye, jeneratör, 30 vagon kömür, 4 vagon 26 adet seyyar tuvalet, 5 adet ısıtma jeneratörü, 24 adet barınma amaçlı vagon, 30 adet servis vagonu olmak üzere toplamda 3 bin 154 vagon afet bölgesine ulaştırıldı." ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde gönderilen son trenin Afyonkarahisar'dan yola çıktığı bilgisini veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"170'inci yardım trenimiz 12 Ağustos'ta yola çıkmıştı, şu an bölgeye ulaştı. Yola çıkan trende 16 vagon içinde 32 konteyner yaşam malzemesi bulunuyordu. Depremzedelerin ihtiyaçlarını şu an ulaştırdı. Ayrıca depremzede vatandaşların barınma ihtiyaçları için ilk günden itibaren, gar ve istasyonlarda, yolcu ve personel servis vagonları ile misafirhane, sosyal tesis ve şantiyelerde toplam 6 bin depremzedeye barınma hizmeti sağlıyoruz. Deprem bölgesinden ayrılmak isteyen vatandaşların da trenlerle tahliyesi sağlanıyor. Bu kapsamda 450 yolcu treniyle 77 bin 974 vatandaşımızı deprem bölgesinden başka şehirlere ücretsiz olarak taşıdık."

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