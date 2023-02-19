Vatandaşlar deprem felaketi öncesi ve sırasında yaşananları merak ederken yaşanan felaket öncesi deprem bulutlarının farklı görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. Peki, deprem bulutu nedir nasıl oluşur? Deprem bulutu sırrı ne?

DEPREM BULUTU NEDİR, NEDEN OLUŞUR?

Research Gate'de 2006 yılında yayınlanan bir araştırma; bulutların, deprem öncesi ortaya çıkan enerjiden dolayı bulutların iyonlaşmasına neden olduğunu ve bu etkiyle bir bulutun, diğer bulutlarla birleşemediği için ortaya "deprem bulutu" denilen ilginç şekillere sahip bulutların meydana geldiğini öne sürüyor.

DEPREM BULUTLARI GERÇEK Mİ?

Anadolu ajansının teyit hattı bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek şu açıklamalarda bulunmuştur:

İstanbul'da gökyüzünde oluşan bulutların "cirrocumulus" bulutları olduğunu görüyoruz. Yüksek seviyede bulutlar kategorisinde yer alan bu bulut türü küçük gruplardan meydana gelen ince, beyaz ve gölgesiz bulut oluşumu. Bu bulut türünü toplu halde görebildiğimiz gibi ayrı ayrı parçacıklar halinde de görebiliriz. Cirrocumulus bulutları, Altocumulus bulutlarının parçalanıp küçülmesi ya da Cirrus veya Cirrostratus bulutlarının şekil değiştirmesi ile oluşurlar. Bulutlar tamamen buz kristallerinden ibarettir ama bazen aşırı soğumuş su damlacıkları da görülebiliyor.

Deprem bulutlarının depremden önce gökyüzünde oluştuğu sıkça iddia edilir. Eski dönemlerden beri de 'deprem bulutları' ile ilgili çeşitli söylemler mevcut. Günümüzde de bazı bilim adamları sismik olaylarla bulutlar arasında bir ilişki olduğunu ileri sürmekte. Ancak genel bilimsel kanı böyle bir ilişki olmadığı yönünde.

Prof. Dr. Ziyadin Çakır'ın Anadolu Ajansı Teyit Hattı'na yaptığı açıklamada "Bu bulutlarla ilgili bir takım söylemler ve gözlemler var ancak kabul edilmiş bir görüş veya teori yok. Yani özellikle küçük depremler için olma olasılığı zaten düşük, büyük depremler için bir takım söylemler var ama kabul edilmiş bir teori yok. Sadece iddiadan ibaret." dedi.

Salı gecesi Marmara Denizi'nde gerçekleşen depremle bulutların arasında bir ilişki olup olmadığı sorusunu da Çakır "Dünyada her gün yüzlerce, binlerce deprem oluyor. Böyle bir durum olsaydı eğer bu gözlenirdi. Dolayısıyla böyle bir gözlem yok" açıklamalarında bulundu.