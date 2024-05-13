Maç bitti kavga başladı

Kaynak: Haber Merkezi
Maç bitti kavga başladı
Kocaelispor Sakaryaspor maçı sonrası yaşanan tatsız olaylar gündeme damgasını vurdu.

Yıldız Entegre Stadyumu'nda gerçekleşen ve Sakaryaspor'un 2-0 galibiyetiyle sonuçlanan maç sonrası, gergin anlar yaşandı.

Kocaelispor ile Sakaryaspor arasındaki karşılaşmada, Kocaeli Spor İl Güvenlik Kurulu'nun kararı gereği misafir takım taraftarları stada alınmadı.

Maçı 90 dakika boyunca misafir takım protokol bölümünden takip eden Sakaryaspor'un Tatangalar Grubu Tribün Liderleri Murat Bayer ve Volkan Kahya, maç bitiminde bazı taraftarlarla tartıştı. Olaya müdahale eden güvenlik güçleri, iki lideri stadyum dışına çıkardı.

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