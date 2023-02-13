Şarkıcı Karsu konuşmakta güçlük çekti. Deprem felaketinde ailesinin 13 ferdini kaybetti

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Hem yardım süreci hem de arama-kurtarma çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Yakınlarını depremde kaybeden şarkıcı Karsu Dönmez de telefon bağlantısıyla katıldığı bir televizyon programında duygusal anlar yaşadı.

Gözyaşlarına hakim olamayan Karsu "Aliye halamı, çocuklarını ve torunlarını, kuzenim Tuna ablamı, eşini ve oğlunu, kuzenim Aytül ablam eşini ve 3 kızını, Meral Teyzemi kaybettik...89 yaşındaki nenemi ve amcamı kurtarabildiler. Anlatmama gerek yok, bütün Türkiye bunları yaşıyor" dedi.

Şarkıcı konuşmakta zorlanarak "Karsu köyünden halam aradı, para ve tuvalet lazım olduğunu söyledi. 22Ne olur bizi unutma unutma unutma' dedi. Unutulmayacak benim ödevim o" diyerek yaşadıklarını anlattı.