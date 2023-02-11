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Ünlü şarkıcı Karsu'nun ailesinden yine acı haberler geldi

Günlerdir depremin ağır yıkımlara neden olduğu Hatay'da enkaz altında kalan yakınları için yardım isteyen şarkıcı Karsu'nun halası, yeğeni, kuzeni ve kuzeninin eşi yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 11:12
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Ünlü şarkıcı Karsu'nun ailesinden 3 kişi daha hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Karsu'nun ailesinden yine acı haberler geldi
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkıma sebebiyet veren 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki depremde 10 ilimizde ağır yıkımlar meydana geldi. Hataylı şarkıcı Karsu'nun bazı aile üyeleri ise göçük altında kaldı.

Halası, amcası, nenesi, kuzenleri ve yeğenleri enkaz altında kalan Karsu, katıldığı canlı yayınlarında gözyaşları içinde bölgeye yardım istemişti. Önceki gün nenesi ve amcasının mucize kurtuluşuyla büyük sevinç yaşayan Karsu, önceki akşam sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak halasının vefat ettiğini duyurdu.

Ünlü isim bugün yaptığı paylaşımda ise yeğeni, kuzeni ve kuzeninin eşinden enkazdan sağ çıkarılamadığını söyledi. sosyal medya hesabından aileyle çektirdiği mutluluk pozunu paylaşan Karsu, "Nur içinde yat Tuna ablacığım, Aziz ağabeyim, Araz yeğenim. Sizi çok seviyoruz çok. Paylaşan, yardım edece herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı

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