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  • Şarkıcı Karsu'ya enkaz altından acı haber geldi. ''Ailemden haber alamıyorum diyerek'' paylaşmıştı

Şarkıcı Karsu'ya enkaz altından acı haber geldi. ''Ailemden haber alamıyorum diyerek'' paylaşmıştı

Günlerdir Hatay'da yaşayan ailesinin enkaz altında olduğunu söyleyerek gözyaşları içinde yardım isteyen şarkıcı Karsu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda halasının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 12:36
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''Ailemden haber alamıyorum diyerek'' paylaşmıştı. Şarkıcı Karsu'ya enkaz altından acı haber geldi.

Şarkıcı Karsu'ya enkaz altından acı haber geldi. ''Ailemden haber alamıyorum diyerek'' paylaşmıştı
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkıma sebebiyet veren 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki depremde 10 ilimizde ağır yıkımlar meydana geldi. Hataylı şarkıcı Karsu'nun bazı aile üyeleri ise göçük altında kaldı.

HALASINI KAYBETTİ

Halası, amcası, nenesi, kuzenleri ve yeğenleri enkaz altında kalan Karsu, katıldığı canlı yayınlarda gözyaşları içinde yardım isteyen Karsu'nun nenesi ve amcası sağ olarak kurtarıldı. Instagram hesabından halasının vefat ettiğini duyuran şarkıcı "Melek oldu melek. Nur içinde yat halacığım" ifadelerini kullandı. Şarkıcı, enkaz altında kalan kuzenleri ve yeğenlerinin kurtarılması için de paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Ünlü şarkıcı Karsu, önceki gün Instagram'dan yaptığı paylaşımda enkaz altında kalan akrabaları için ağlayarak yardım istemişti. Bu paylaşımından 3 saat sonra önce amcası sonrada nenesi enkaz altından çıkarılmıştı. 

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