Ünlü şarkıcı Karsu sözleriyle yürekleri yaktı: Ailemden haber alamıyorum

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından enkaz altında kalanlar için kurtarma çalışmaları sürüyor.

Depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Hatay'dan Hollanda'ya göçen Türk kökenli anne Birgül ve baba Alpaslan Dönmez'in kızları olarak dünyaya gelen Karsu Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.

Aile üyelerinin fotoğrafları eşliğindeki paylaşımında "Türkiye & Suriye'deki tüm insanlara yardım edin" notunu düşen Karsu Dönmez, "Ben de bir mesaj yollamak istedim herkese. 'Karsu sen nasılsın, ailen nasıl?' diye soruyorsunuz hep. Bizde çok kayıp var. Nenem, halam, kuzenlerim yok. Hatay'a çok yardım gitmediğini duyuyorum ailemden. Sağ olun hep soruyorsunuz. Burada elimizden ne gelirse yapıyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi

Karsu Dönmez yaptığı paylaşımdan saatler sonra ailesiyle ilgili son durumu sırayla sosyal medya hesabından paylaştı. Karsu'nun paylaşımları şu şekilde ''Fehmi amcam bulundu! 😔 Allah'ım çok şükür.

Dualarım sizinle 🙌🏻😔''

''Kuzenimden ve ailesinden haber alamiyoruz - Yaşam Park Rende Sitesi

ANTAKYA/HATAY

4 blokun 2 si çökmüş

Tuna Dönmez

Aziz Bulanık

Araz Bulanık

Bu bölgeye acil vinç ve jeneratör‼️''

''NENEm bulundu! Allahım çok şükür.

Dualarım sizinle 🙌🏻😔''

Öte yandan Hollanda'da olan Karsu Dönmez, deprem bölgelerine yardımın yola çıktığını duyurmuştu. Ünlü isim, paylaşımına "Hollanda'dan Türkiye'ye yardım. Ve daha fazlasına ihtiyacımız var" demişti.