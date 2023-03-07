Hazine deprem için ayrılan 1.6 milyon doları Hazine bulamadı. Sayıştay sordu, 18 yıl sonra ortaya çıktı

Cumhuriyet’te yer alan habere göre 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin ardından Karayolları Genel Müdürlüğü 2001 yılında “Marmara Deprem Bölgesi Yolları Projesi” için başlangıç yaparken 2003 yılında projenin uygulanması için Başbakanlık devreye girerek yetkiyi aldı.

Deprem Bölgesi Yolları Projesi’nin uygulayıcısı 2003’ten itibaren Başbakanlık Proje Uygulama Birimi (PUB) oldu. PUB 2007 yılında bir gecede tasfiye edilerek Toplu Konut İdaresi’ne (TOKİ) devredildi. Ancak Karayolları Genel Müdürlüğü projeyi PUB’a devrederken proje için kullanılan krediye ait bilgi ve belgeleri Hazine Müsteşarlığı’na iletmedi.

Sayıştay raporunda yer alan bilgiye göre “Deprem Zararını Giderme ve Yeniden Yapılandırma Projesi”ne ait 1 milyon 628 bin 337 doların ne olduğunu Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sordu. Ancak Bakanlık 18 yıl sonra fark edilen bu kayıp için komisyon kurulması, gerekli incelemelerin yapılması gerektiğini belirtti.

SAYIŞTAY’A BİLDİRİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı 18 yıl sonra devir esnasında kaybolan yaklaşık 31 milyon lirayı bulamadığını Sayıştay’a bildirdi. Sayıştay, bakanlığa mevzuatta değişiklik yaparak kayıp parayı hesaplardan çıkarması konusunda uyarıda bulundu. Sayıştay konu ile ilgili raporunda "İnceleme sonucunda teyit imkânı kalmadığı tespit edilen kullanımlar için mevzuatta düzenleme yapılarak muhasebe kayıtlarından çıkartılması gerekmektedir” denildi.