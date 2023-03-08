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Siz de paranızı almayı unutmuş olabilirsiniz. Çok geç olmadan harekete geçin

Parasını bankalarda unutanların çok geç olmadan harekete geçmesi gerekiyor. Yayınlanan listede ismi olanlar başvuru yapmamaları halinde hesaplarında pasif durumda olan bakiyelerin tamamını kaybedecek.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 11:16
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Paranızı almayı unutmuş olabilirsiniz. Geç olmadan harekete geçin

Siz de paranızı almayı unutmuş olabilirsiniz. Çok geç olmadan harekete geçin
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Birçoğumuz bankalarda paramıızı unutuyoruz. Söz konusu durum için de bir zaman aşımı var. İlgili tutarların TMSF'ye devredilmesi halinde, hak sahibi parasını istese de geri alamayacak. Belirlenen süreden sonra harekete geçenlerin mağdur olmaması için Ziraat Bankası bir açıklama yayınladı. 

 Ziraat Bankası'nın zaman aşımı hakkında yaptığı açıklama şu şekilde:

"5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesine göre bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir."

01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in 8. maddesi gereğince bankaların, zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini şubat ayının başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir.

Zaman aşımına uğrayan hesaplar listesinde bilgileri yer alan müşterilerimizin en geç 15 Haziran 2023 tarihi mesai saati bitimine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde, zamanaşımına uğramış olan mevduat, emanet, hak ve alacakları yasa gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir.

2023 Yılı İçerisinde Zamanaşımına Uğrayacak Mevduat Hesapları ve Emanetler sorgulamasını yapmak isteyenler, Ziraat Bankası internet sitesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilirler.

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