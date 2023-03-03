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Hazine parsel parsel sattı. Batan geminin malları gibi

İktidar özeleştirmede hız kesmiyor. Ankara ve Muğla'da özelleştirme kapsamında yer alan bazı taşınmazlar satıldı.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 09:53
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Batan geminin malları gibi. Hazine parsel parsel sattı

Hazine parsel parsel sattı. Batan geminin malları gibi
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İktidar özeleştirmelere ara vermiyor. Ankara ve Muğla'da özelleştirme kapsamında yer alan bazı taşınmazların satışları uygun bulundu.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca gerçekleştirilen taşınmaz satışlarına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne kayıtlı, Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki bir taşınmaz ile mülkiyeti özelleştirme kapsam ve programında bulunan Sümer Holding AŞ adına kayıtlı taşınmazların bir bütün halinde 90 milyon lira bedelle en yüksek teklifi sunan Bilfen Eğitim Kurumları AŞ'ye satılması kararı onaylandı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne kayıtlı Muğla'nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi'ndeki bir taşınmazın da 86 milyon lira bedelle en yüksek teklifi sunan NG Kütahya Seramik Porselen Turizm AŞ'ye satılması kararlaştırıldı

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