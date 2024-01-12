Deprem ihalesi İlim Yayma'nın kurucusuna gitti

6 Şubat depremlerinin üzerinden 11 ay geçerken, şehirlerin yeniden kurulmasına yönelik açılan ihaleler “tanıdıklara” gitmeye devam ediyor. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin, Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na yaptığı bildirime göre, Hatay’daki 570 milyon 700 bin TL’lik hafriyat ve zemin düzeltme ihalesi UNTD İnşaat A.Ş.’ye verildi. İktidara yakın Cevahir Yapı ise 648 milyon TL’lik ihale aldı.

“Hatay Antakya 3. Etap Kazı ve Zemin İyileştirme İşi” için UNTD İnşaat ile Emlak Konut arasında 570 milyon 700 bin TL değerindeki sözleşmeyle imzalandı. Bu ihalenin, şirketin ilk deprem ihalesi olmadığı belirlendi. Adıyaman’da yapılacak deprem konutları ihalesinin de 4 milyar 297 milyon TL ise UNTD İnşaat’a verildiği iletildi.

İhale üstüne ihale alan UNTD İnşaat A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Özbek, yardımcısı ise Bilal Şahinyılmaz. Şenol Özbek, Bilal Erdoğan’ın başkanlık yaptığı İlim Yayma Vakfı’nın kurucularından biri ve vakfın mütevelli heyetinde bulunuyor.

ERDOĞAN’IN AZARLADIĞI MÜTEAHHİT

UNTD İnşaat, Kanal İstanbul projesinde 3.6 milyon metrekare arazinin ihalesini almasıyla gündeme gelmişti. THY ve Emlak Konut'un yapacağı konut projesinin ilk etabının ihalesi için ise UNTD İnşaat ile 3,4 milyar liralık sözleşme imzalanmıştı.

Ayrıca Şenol Özbek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri’nin temel atma töreninde azarladığı müteahhit olarak hatırlanıyor. Özbek, inşaatın 36 ayda biteceğini ifade edince, Erdoğan, “Bu müteahhidi değiştirelim. Sen Kanuni Sultan Süleyman’ı duydun mu, tanıdın mı? Süleymaniye'yi ne kadar zamanda bitirdi” ifadesiyle günde olmuştu.

“Hatay Antakya 2. Etap Kazı ve Zemin İyileştirme İşi” ihalesi de Cevahir Yapı’ya verildi. Cevahir Yapı ve Emlak Konut GYO arasında sözleşme imzalanırken ihalenin bedeli 648 milyon TL olarak belirlendi. Ayrıca Emlak Konut GYO, “Hatay Antakya 1. Etap Kazı ve Zemin İyileştirme İşi”nin Kiska-Kom İnşaat ile Çetin Sezgin İş Ortaklığı’na verildiğini iletti. Bu ortaklık için 522 milyon 660 bin TL’lik sözleşme imzalandı.