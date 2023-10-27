‘Deprem kahini’ yine ortaya çıktı: 6 Şubat depremlerini 3 gün önceden bilmişti

6 Şubat'ta Türkiye'yi yasa boğan depremleri önceden tahmin ederek gündem olan ve "deprem kâhini" olarak ün salan Frank Hoogerbeets'in yeni açıklamaları tartışma yarattı.

‘Deprem kahini’ yine ortaya çıktı: 6 Şubat depremlerini 3 gün önceden bilmişti

6 Şubat’ta meydana gelen on binlerce insanın ölümüne sebep olarak Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketini 3 gün önce “tahmin eden” Hollandalı araştırmacı Frank Hoogerbeets gündemden düşmüyor.

3 Şubat’ta yaptığı paylaşım ile Türkiye’nin güneyinde 7.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelebileceğini belirten Hoogerbeets, merkezi Hollanda’da bulunan araştırma grubu SSGEOS ile çalışmalarını sürdürüyor.

Hoogerbeets, “Helen Yayı” olarak da bilinen Akdeniz’deki fay hattıyla ilgili açıklama yaptı.

6 Şubat depremlerini tahmin eden ‘deprem kâhini’nin yeni açıklaması endişe yarattı

Eleftheros Typos gazetesi ise haberi “Türkiye’deki korkunç depremi tahmin eden Hollandalı, Yunanistan için SOS verdi” başlığı ile verdi. Yunan medyası Hoogerbeets’in yönteminin farklı olduğuna da dikkat çekerek gezegenlerin konumuna önem verdiğini belirtti.

Türkiye’nin “deprem kâhini” olarak tanıdığı Hoogerbeets Helen Yayı’nın kırılması durumunda büyük bir yıkım meydana gelebileceğini duyurdu. Hoogerbeets, geçmişte bu fay hattının kırılmasının büyük bir yıkım ve ölüm getirdiğini söyledi. Bu fay hattının kırılması durumunda Girit’in kuzeybatısından, Kıbrıs’a kadar geniş bir alanın etkilenebileceğini söyleyen Hoogerbeets, geçmişte 8.6 büyüklüğündeki bir depremin meydana geldiğini hatırlattı.

Hoogerbeets, “Helen Fayı’nda meydana gelen kırılma milattan önce 365’te Girit’te büyük bir deprem yarattı. Bu Güneş’in doğumuyla gerçekleşti ve dolunaya denk geldi” ifadesini kullandı.

YUNAN BASINI MANŞETLERE TAŞIDI

Hollandalı araştırmacının açıklamaları Yunan medyasında büyük yankı uyandırdı. Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Proto Thema, “Türkiye’deki 7.8 büyüklüğündeki depremi bilen Hollandalı araştırmacı Yunanistan’daki depremlerle ilgili ne diyor” ifadesiyle gelişmeyi okurlarına duyurdu.

Eleftheros Typos gazetesi ise, “Türkiye’deki korkunç depremi tahmin eden Hollandalı, Yunanistan için SOS verdi” başlığını kullandı. Yunan medyası Hoogerbeets’in yönteminin farklı olduğuna da dikkat çekerek gezegenlerin konumuna önem verdiğini belirtti.

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