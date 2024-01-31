Herkese bir yıldır yalan söylemişler. Depremde 50 bin değil 130 bin kişi ölmüş. Murat Kurum'dan korkunç itiraf

AKP’nin İstanbul Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, tv100 canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul'daki kentsel dönüşüm projesini anlatan Kurum, yaptığı konuşma esnasında İstanbul'daki kentsel dönüşümün önemini vurgulamaya çalışırken, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 130 bin kişinin öldüğünü itiraf etti.

“YAŞANAN KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDE 130 BİN KİŞİ ÖLDÜ”

Kurum yaptığı açıklamada, "Yaşanan Kahramanmaraş depreminde 130 bin canımız gitmiş bakın 11 ilde deprem oldu İstanbul 11 ile yetişir. Allah göstermesin İstanbul’a bir şey olursa ülke gider. Bayrak gider devlet kalmaz. Deprem terörle mücadele kadar önemli” ifadelerini kullandı.

“DEPREMDE ÖLENLERİN SAYISI 50 BİN 783 OLARAK AÇIKLANMIŞTI MURAT KURUM 130 BİN DEDİ”

İçişleri Bakanlığı tarafından 24 Nisan 2023'te yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 783 olarak duyurulmuştu. Ancak AKP’nin İBB Başkan adayı Murat Kurum bu sayının 130 bin civarında olduğunu itiraf etti.

İNSANLAR ENKAZ ALTINDA DONARAK ÖLDÜ

Kurum’un itirafının ardından depremde yaşanan olaylar akıllara geldi. Yaşanan depremde binlerce kişi donarak öldü. Yardımlar depremzedelere ulaşılamadı. Depremden kurtulan bazı vatandaşlar donarak hayatını kaybetti.

"UTANARAK YÜRÜDÜM"

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy deprem bölgesinde yaşadıklarını anlatırken sesi titremişti. Depremzedelerin çaresizliğini anlatırken gözleri dolan Ersoy, “Caddede utanarak yürüdüm, ayağımın ucuna basarak yürüdüm. Benim yürüdüğümü duymasın insanlar diyerek geçtim enkazlardan” ifadelerini kullanmıştı.

Oğuzhan Uğur ise sosyal medya hesabından bir bebeğin donarak öldüğünü kamuoyu ile paylaşmıştı. Depremin ilk iki gününde yeterli yardımın sağlanamayıp, arama kurtarma ekiplerinin bölgeye erişememesi sonucu depremden sağ çıkan çok sayıda vatandaş, soğukta yardım beklerken donarak hayatını kaybetmişti.

İşte Oğuzhan Uğur’un kamuoyuyla paylaştığı olay:

"Elbistan’da, küçük bebeğiyle göçük altında kalmış bir anne. Ekibime ulaşıyor. Ekibimden Ceren yetkililere ulaşmaya çalışırken bir yandan da kadını konuşarak sakinleştirmeyi deniyor. Yardım bir türlü ulaşmıyor… Kadın az evvel tekrar aramış. Bebeği donarak ölmüş… Yardım halen yok.

Halen enkaz altındalar. Kahramanmaraş Elbistan Denizkent sitesi Kümbet Mah. Ceyhan Su nehri karşısı. Gülseman Antepli (0542 142 30 11 ) Halen yardım bekliyorlar… Biz ölseydik keşke… O anne ağlamasaydı."

“KIZILAY DEPREM YERİNE GİDEMEDİ ÇADIR SATTI”

Depremin ilk günlerinde deprem bölgesine ücretsiz çadır göndermesi gereken Kızılay’ın Ahbap kuruluşuna 46 milyon TL değerinde çadır sattığı ortaya çıkmıştı.

Ahbap’ın olayla ilgili açıklaması şu şekilde olmuştu:

“6 Şubat 2023 günü ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli ve toplam on ili etkileyen deprem nedeniyle depremden zarar gören vatandaşlarımızın çadır ihtiyacını karşılayabilmek için tüm ülke seferber olmuş, Derneğimiz de tüm ülke çapında çadır üreten firmalar ile temasa geçmiştir.

Ancak; depremin 10 ili etkilemesi ve yıkımın olağanüstü düzeyde olması nedeniyle ülkemizdeki tüm çadır üreticilerinin mevcut stokları vatandaşlarımızın mağduriyetlerini karşılayamamıştır. O tarihte iletişime geçtiğimiz firmalarda hemen o sabah deprem bölgesine gönderebileceğimiz çadırlar yoktu. En erken 1 hafta içinde yetiştireceklerdi.

Arkadaşlarımız, Kızılay’ın iştirakinde olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş ile görüşme gerçekleştirdiler. Ellerinde 2050 adet olduğunu öğrendiğimiz çadırların sözleşmesini hemen yaptık ve ertesi sabah 2050 tane çadırı deprem bölgesine gönderdik.

Çadırlar 2 bölgeden gelecekti. Erzincan’dan 1232 adet (8 TIR) çadır öncelikle en yakın şehirler olan Adıyaman ve Kahramanmaraş’a; Ankara'dan da 918 adet (8 TIR ) çadır Hatay’a gönderilmek üzere 10 Şubat'ta yüklendi ve aynı gece dağıtıldı.”

TÜRK ASKERİ DEPREM BÖLGESİNE GİDEMEDİ

6 Şubat’ta yaşanan ve 11 ili doğrudan etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası deprem bölgesine yardımların gitmesinde ciddi aksaklıklar meydana gelmiş; bu sebepten depremden sağ kurtulan ancak enkaz altında yardım beklerken soğuktan hayatını kaybeden vatandaşlarımız olmuştu. Depremin yıkıcı etkisi nedeniyle ekiplerin ulaşmakta güçlük çektiği bölgelerde ise Türk askerinin sahaya inmemesi ya da indiği yerlerde çok sınırlı sayıda ve ekipmanla arama kurtarma çalışmalarına katılması ciddi tepki çekmişti.

O dönem İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu ile Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar arasında bu konu yüzünden tartışma çıktığı; Soylu’nun siyasi kaygılarla askerin deprem bölgesine etkin şekilde müdahale etmesini istemediği iddiaları ortaya atılmış ancak bu iddialar taraflarca yalanlanmıştı.

17 Ağustos 1999 depremi sonrası ilk andan itibaren Kocaeli ve çevre illerde etkin şekilde yardım eden TSK’nın 6 Şubat 2023 yılında ise atıl halde kalması tepkiyle karşılanmıştı.

İSKENDERUN LİMANI GÜNLERCE YANMIŞTI

Deprem felaketindeki en dikkat çekici süreçlerden birisi ise İskenderun Limanı'nda çıkan yangındı.

Kahramanmaraş merkezli depremin hemen ardından başlayan liman yangını günlerce sürmüş, yükselen dumanlar ilçenin üzerine kâbus gibi çöktü.

İlk üç gün müdahale dahi edilemeyen yangını söndürmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri devreye girdi.

Karadan ve havadan yapılan çalışmalarla yangın bir haftada ancak söndürülebildi.

Yangın, 6 Şubat'ta başladı, 13 Şubat'ta tamamen söndürülebilmiş ve yangında binlerce konteyner yanarak yok olmuştu.