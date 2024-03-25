Deprem profesöründen bir ile beklenmedik deprem uyarısı. Her an hazır olun

Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan kritik uyarılar yaptı. Alan, Tunceli’nin Doğu Anadolu Fayı ve Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kesişim noktasında yer aldığını belirtti.

Tunceli’nin deprem üretme potansiyelinin yüksek 2 fay arasında kaldığı açıklandı. Faylardan birinin Kuzey Anadolu Fayı diğerinin ise Doğu Anadolu Fayının olduğu belirtildi.

Deprem profesörü 2002 yılında Pülümür fayının 5.9 büyüklüğünde deprem ürettiğini de hatırlattı. Uzman isim Alan, Pülümür, Nazimiye ve Ovacık ilçelerini özellikle uyardı.

Bu bölgelerde deprem üretme periyodunun dolduğunu belirten Alan “Her an deprem üretmeye hazır bir fay zonu, Pülümür’e kuş uçuşu 13 kilometre mesafede bulunuyor” dedi.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Alan ayrıca bölgede heyelan ve çığ tehlikesinin yüksek olduğunu da söyledi. Tunceli merkez ve ilçelerinde yamaçların oldukça dik olduğunu belirten Alan, “Heyelan, çığ ve kaya düşmesinden kaynaklı yol kapanmaları, lojistik hizmetleri engelleyebilir” diye konuştu.

Olası bir afette, Erzincan veya Sivas'tan bölgeye gidecek altyapı, yol, ulaşım ve birliklerinin hazır olması gerektiğini açıklayan Alan, “Pülümür ve il merkezi arasındaki çığ tünellerinin uzunluğu yetersizse onları uzatmak lazım. Ovacık’ta olası bir afette, Erzincan veya Sivas'tan hızlı bir şekilde oraya intikal edecek altyapı, yol, ulaşım ve birliklerin hazır olması lazım.“ ifadelerini kullandı.