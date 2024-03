Marmara'daki deprem sonrası Övgün Ahmet Ercan uyardı: Hazır olun

Bugün Saat 09.21'de Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünü Yalova olarak açıklanırken, depremin büyüklüğünü ise 3.5 olarak duyurdu.

İstanbul’da da hissedilen değrem panik yarattı. Konuyla ilgili Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Ercan, "Bizler 4'ten daha küçük olan sarsıntılara deprem değil, depremcik diyoruz. Bu depremcilerin bilimsel veri dışında herhangi bir tehlikesi söz konusu değil.” dedi.

"BÖLGEDE ÇOK DAHA BÜYÜK DEPREMLERİ GÖRECEĞİZ"

Devamında Ercan “Beklenen büyük İstanbul depreminin ayak sesleri de değil. Dolayısıyla Kuzey Marmara'da deprem olmadan önce bunun gibi hatta bundan çok daha büyük 5, 5.5 ve 6 büyüklüğündeki depremleri bizler göreceğiz.” açıklamasını yaptı.

"İSTANBUL DEPREMİ YAKLAŞIYOR”

Uzman Ercan şöyle devam etti:

Bu depremden bağımsız olarak ise İstanbul depremi her geçen gün yaklaşıyor. Ancak denildiği gibi 'kapının ağzında' gibi bir durum söz konusu değil. 24 yıldır her an deprem olacakmış gibi açıklamalar yapılıyor ama işte bugünlere kadar geldik. Bu tezlerin doğru olmadığı zaman içerisinde anlaşıldı.

"2024'TEN ÖNCE BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNİ BEKLEMİYORUM"

Ben 1999 yılından bu yana söylediğim gibi İstanbul'da 2045'ten önce büyük bir deprem beklemiyorum.