Anadolu’daki fay hattının peşine düştüler. Son 100 yıldaki yıkıcı depremlerin çoğu o faydan çıktı

Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Kayhan Aladoğan tarafından hazırlanan proje, "Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) Orta Segmentinin Blok Hareketlerinin GNSS Ölçmeleri ile Belirlenmesi" başlığını taşıyor.

Bu proje kapsamında, Kuzey Anadolu Fay Zonu'nda 60 farklı lokasyon belirlenerek fay mekanizmalarının çözülmesi amaçlanıyor. Kayhan Aladoğan, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Türkiye'deki en aktif fay hatlarından biri olduğunu ve son yüzyılda meydana gelen büyük depremlerin çoğunun bu fay hattı boyunca gerçekleştiğini belirtiyor.

Aladoğan, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın yüksek aktivitesi nedeniyle gelecekte büyük depremlere neden olma potansiyeline sahip olduğunu vurguluyor. Projenin amacının, Kuzey Anadolu'nun önemli bir geçiş güzergahı olan KAFZ orta kesimlerinin modellenmesi olduğunu belirtiyor. Bu çalışmaların, Kuzey Anadolu Fay Zonu'ndaki ana kolların yanı sıra güneye uzanan iç bükey kolları da içereceğini ifade ediyor.

"BÜYÜK DEPREM ÜRETME POTANSİYELİNE SAHİP"

Proje kapsamında 60 noktada çalışma yapılacağını dile getiren Aladoğan, bu çalışmaların Hitit Üniversitesi BAP birimi tarafından desteklendiğini ve halihazırda devam ettiğini belirtiyor. Projenin tamamlanmasıyla Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın orta kesiminin deformasyon yapısının belirleneceğini ve bu çalışmanın Avrasya ve Anadolu Levhası'nı denetleyen mekanizmaların anlaşılmasına katkı sağlayacağını vurguluyor.

Kuzey Anadolu Fay hattı aktivitesi yüksek olduğu için gelecekte de büyük deprem üretme potansiyeline sahip olduğunun altını çizen Aladoğan şöyle konuştu:

"Çalışmalarda Kuzey Anadolu Fay Zonu ana kol haricinde güneye uzanan iç bükey kollarda var. Bunların en büyüklerinden birisi olan ve 1939 Erzincan depreminden sora yüzey kırığı oluşan Sungurlu fayı Tokat Niksar’dan başlayarak Çankırı Havzasına kadar uzanmaktadır. Diğer önemli bir kol ise Merzifon Esençay fay hattıdır. Bu fay üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda fayın deprem tekrarlama periyodu ortalama bin 300 yıl olup, bu fay üzerinde yaklaşık 3 bin 700 yıldır büyük bir deprem meydana gelmemiştir"