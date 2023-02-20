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Hatay'da 3 kilometrelik yol çöktü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kara yollarında birçok noktada metrelerce uzunlukta yarıklar oluştu. Depremin şiddetini gözler önüne seren yol, havadan görüntülendi.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 05:15
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Deprem sonrası 3 kilometrelik yol çöktü

Hatay'da 3 kilometrelik yol çöktü
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Hatay'ın Samandağ'ın ilçesinde deprem birçok noktada yolları da tahrip etti.  Yaklaşık 3 kilometrelik bir yolda derin yarıklar ve çökmeler oldu. 

Yeni Mahallesi Liman Caddesi'nde depremin etkisiyle kara yolunun birçok noktasında kırıklar, yarıklar oluştu, çökmeler meydana geldi.

Yer yer 5 metreyi bulan çökmeler nedeniyle yolun trafiğe kapanmasıyla birçok kırsal mahalle yoluna ulaşım da durdu.

TAHRİBAT GÖZLER ÖNÜNE ÇIKTI

Dron ile de görüntülenen bölgelerde yollardaki uzun çatlak, kırık ve çökmelerle oluşan tahribat gözler önüne çıktı.

Depremin ardından yolları görmeye geldiğini ifade eden Davut Uysal, "İnsan ne hissedebilir. Duygularımız alt üst oldu. Allah korusun. Yapacak bir şey yok. Bu yolun böyle olması korkunç. Sözün bittiği yerdeyiz. Acılarımız büyük. Kayıplarımız büyük. Allah'ın takdiri" diye konuştu.

Dilber Uysal ise "Çok kötüyüz. Bu yolu görünce depremi bir kez daha yaşamış gibi oluyoruz. Felaket. Hayatım boyunca böyle bir şey görmedim, depremden önce burası sakindi. Bu kadar kötü beklemiyordum" dedi.  (AA)

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