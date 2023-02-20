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  • Elazığ'da art arda 4'ten büyük depremler yaşandı. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan uyardı

Elazığ'da art arda 4'ten büyük depremler yaşandı. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan uyardı

AFAD'ın verilerine göre Elazığ'ın Palu ilçesinde 4.7, 4.8 ve son olarak 4.6 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 04:56
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AFADın verilerine göre Elazığda art arda 4 ten büyük depremler yaşandı

Elazığ'da art arda 4'ten büyük depremler yaşandı. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan uyardı
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Kahramanmaraş merkez üslü 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. 

Son olarak AFAD'ın verilerine göre Elazığ'ın Palu ilçesinde ilk olarak 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından 4.8 ve 4.6 büyüklüğünde iki Deprem daha meydana geldi. AFAD depremlerin derinliğini yaklaşık 14 kilometre olarak belirledi.

Ardı ardına yaşanan ve çevre illerden de hissedilen depremler vatandaşları korkuturken, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan yaşanan depremlere dair bir paylaşım geldi.

Ercan sosyal medya hesabından "Elazığ'ın kuzeyi, Palu-Bingöl arası sıkıntılı" şeklinde bir mesaj attı.

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