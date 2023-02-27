27 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Uzmanı anne ve babaları uyardı. Deprem sonrası çocukların uyum süreci için 5 öneri

Uzmanı anne ve babaları uyardı. Deprem sonrası çocukların uyum süreci için 5 öneri

Deprem sonrasında çocukların normal yaşamlarına dönüşlerinde kilit rol oynayacak ebeveynlere ve öğretmenlere çok önemli uyarılarda bulunuldu.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 17:11
Takip Et

Deprem sonrası çocukların uyum süreci için 5 öneri

Uzmanı anne ve babaları uyardı. Deprem sonrası çocukların uyum süreci için 5 öneri
+
Aa
-

Klinik psikolog Gözde Göktaş, deprem sonrasında çocukların normal yaşamlarına dönüşlerinde kilit rol oynayacak ebeveynlere ve öğretmenlere öneriler yaptı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Göktaş, 11 ilde yıkıcı sonuçlar doğuran depremlerden etkilenen çocukların, eski yaşamlarına geri dönmeye ve eğitim hayatına uyum sağlamaya çalıştığını belirterek, çocukların deprem sonrası hissettikleri kaygı ve üzüntü gibi duyguların hayata uyum sürecini etkileyebileceğini ifade edildi.

Göktaş, deprem sonrasında çocukların normal yaşamlarına dönüşlerinde kilit rol oynayacak ebeveynlere ve öğretmenlere tavsiyelerde bulunarak şu açıklamaları yaptı:

“Deprem sonrasında çocukların okula ve hayata dönüşleri için güvenli bir ortam sağlanması, rutinler oluşturulması, duygularını ifade etmelerine izin verilmesi, sosyal etkinliklere katılmaları sağlanması ve gerektiğinde profesyonel yardım almalarının sağlanması önemlidir. Bu adımlar, çocukların deprem sonrası yaşadıkları zorlukları aşmalarına yardımcı olabilir ve normal yaşamlarına geri dönmelerini kolaylaştırabilir.”

Göktaş, depremden etkilenenlerin okula ve hayata uyum sürecinin çocuklara göre değişebileceğine değinerek, deprem sonrası çocukların güvende hissetmek ve normal bir hayatın mümkün olduğunu bilmek için zamana ve desteğe ihtiyaç duyacaklarını anlattı.

“ÇOCUKLARA GÜVENDE OLDUKLARINA DAİR GÜVENCE VERİN”

Gözde Göktaş, ailelerin ve öğretmenlerin, çocuklara güvende olduklarına dair güvence vermesi gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklar, özellikle evde ve okulda güvende olduklarını bilmeli. Deprem sonrasında, çocuklar için rutinler oluşturmalı. Okula gitmek, yemek yemek, uyumak gibi günlük aktivitelerde rutinleri korumak, çocukların kendilerini daha güvende ve kontrol altında hissetmelerine yardımcı olabilir. Ayrıca deprem sonrasında çocukların duygularını ifade etmelerine izin vermek oldukça önemlidir. Çocukların duygularını ifade etmeleri, onların iç dünyalarını paylaşmaları, korkularını ve endişelerini ifade etmeleri ve rahatlama hissetmeleri açısından önemlidir.”

Göktaş, sosyal etkinliklerin afet sonrasında çocukların normal hayata dönüşlerinde önemli olduğunu kaydederek, “Aileler ve öğretmenler, çocukların sosyal etkinliklere katılmalarına yardımcı olabilirler. Okulda, kulüplere ve diğer aktivitelere katılmalarını sağlamak, çocukların arkadaşlarıyla zaman geçirmelerine destek olabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Deprem sonrasında bazı çocukların psikolojik rahatsızlıklar yaşayabileceğine işaret ederek Göktaş, onların ruh sağlığına iyi gelmesi ve iyileşmelerini hızlandırabilmek adına ihtiyaç dahilinde profesyonel yardıma yönlendirmesinin uygun olacağını bildirdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray'ı sarsacak anket sonuçları açıklandı. Panik yok, 3-5 maaş alıp dünyalıklarını yapan danışmanların yeni ihtiyacı yok
1
﻿Saray'ı sarsacak anket sonuçları açıklandı. Panik yok, 3-5 maaş alıp dünyalıklarını yapan danışmanların yeni ihtiyacı yok
﻿Saray'ı sarsacak anket sonuçları açıklandı. Panik yok, 3-5 maaş alıp dünyalıklarını yapan danışmanların yeni ihtiyacı yok
﻿Türkiye Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli'yi konuşuyor. Beşiktaş taraftarı 'Hükümet istifa' diye bağırdı Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti
2
﻿Türkiye Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli'yi konuşuyor. Beşiktaş taraftarı 'Hükümet istifa' diye bağırdı Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti
﻿Türkiye Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli'yi konuşuyor. Beşiktaş taraftarı 'Hükümet istifa' diye bağırdı Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
3
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
﻿Oğuzhan Uğur Beşiktaş tribünlerini paylaştı. Altına bakın ne yazdı
4
﻿Oğuzhan Uğur Beşiktaş tribünlerini paylaştı. Altına bakın ne yazdı
﻿Oğuzhan Uğur Beşiktaş tribünlerini paylaştı. Altına bakın ne yazdı
﻿Leman'dan rekor kıran çadır skandalı kapağı
5
﻿Leman'dan rekor kıran çadır skandalı kapağı
﻿Leman'dan rekor kıran çadır skandalı kapağı
﻿Mehmet Faraç mutfaktaki yangını açıkladı: Ette zam durmuyor iktidar seyrediyor
6
﻿Mehmet Faraç mutfaktaki yangını açıkladı: Ette zam durmuyor iktidar seyrediyor
﻿Mehmet Faraç mutfaktaki yangını açıkladı: Ette zam durmuyor iktidar seyrediyor
﻿Beşiktaş'a ilk ceza hakemden geldi. Sen misin 'Hükümet istifa' diye bağıran
7
﻿Beşiktaş'a ilk ceza hakemden geldi. Sen misin 'Hükümet istifa' diye bağıran
﻿Beşiktaş'a ilk ceza hakemden geldi. Sen misin 'Hükümet istifa' diye bağıran
﻿Tokat'ta orman yangını
﻿Tokat'ta orman yangını
﻿Tokat'ta orman yangını
﻿Japonya en büyük sahra hastanesini Gaziantep’te kurdu
﻿Japonya en büyük sahra hastanesini Gaziantep’te kurdu
﻿Japonya en büyük sahra hastanesini Gaziantep’te kurdu
﻿Türkiye'nin tek kuyumcu sanayi sitesi için karar belli oldu
﻿Türkiye'nin tek kuyumcu sanayi sitesi için karar belli oldu
﻿Türkiye'nin tek kuyumcu sanayi sitesi için karar belli oldu
﻿Portekiz'de çalışanlar iş bıraktı tren seferleri aksadı
﻿Portekiz'de çalışanlar iş bıraktı tren seferleri aksadı
﻿Portekiz'de çalışanlar iş bıraktı tren seferleri aksadı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.