24 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Deprem sonrası kortizol neden yükselir hangi hastalıklara yol açar

Deprem sonrası kortizol neden yükselir hangi hastalıklara yol açar

İç hastalıkları uzmanı Dr. Özgün İyigün deprem sonrası gelişen kortizol yükselmesinin hastalıklara yol açacağını belirterek uyarılarda bulundu. İşte o uyarılar…

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 15:07
Takip Et

Deprem sonrası kortizol neden yükselir

Deprem sonrası kortizol neden yükselir hangi hastalıklara yol açar
+
Aa
-

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgün İyigün, kortizol hormonu hakkında açıklamalarda bulunarak, “Stres hormonu olarak bilinen kortizol, vücut bir tehdit altındayken koruyucu olurken, aşırı salındığında zarar verebiliyor. Ancak ani bir iltihaplanma durumunda hastalıklara karşı koruyan kortizol, deprem gibi ani travmalarda bağışıklık sistemini zayıflatıyor ve olumsuzluklara yol açılabiliyor. “ diye konuştu.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgün İyigün, kortizolün deprem gibi ani şoklarda stres hormonu seviyesini artırabileceğini dile getirdi. İyigün, kortizolün normalde kan basıncını koruduğunu belirterek, “Enfeksiyon gelişimini önler, antikor üretimini artırarak vücudun bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, kan şekeri seviyesini düzenler, uyku düzenini sağlar, su-tuz dengesini kontrol eder, yara iyileşmesine yardım eder ve iltihap oluşumunu önler. Fakat kişilerde ani şok yapabilecek deprem gibi durumlarda kortizol yüksek salınabilir. Bu durum yani kortizolün uzun süre yüksek seviyede bağışıklık sistemini zayıflatır ve çeşitli hastalıkları tetikleyebilir. Ani bir iltihaplanma durumunda kortizol yani stres hormonu salınımı ani tehlikelere karşı korur ancak deprem ve buna benzer durumlarda stres hormonu salınımı uzun sürerse bağışıklık sistemi zayıflar; vücut hastalıklara karşı savunmasız hale gelir” diye konuştu.

“DEPREM KORKUSU KORTİZOLU YÜKSELTEBİLİR”

Özgün İyigün, “Son dönemde yaşanan depreme bağlı olarak da bununla ilgili konuşmalara, haberlere ve görüntülere maruz kalınmaması gerekir” diyerek, “Korku ve endişe stres hormonu salınımını artabilir. Bu nedenle deprem hakkında konuşulmamalı ve deprem ile ilgili içeriği denetlenemeyen haberlere ve görüntülere maruz kalmaya engel olunmalıdır” şeklinde konuştu.

“KALP DAMAR HASTALIĞI RİSKİ ARTABİLİR”

Kortizolün yüksek ve uzun süreli salınımı vücuttaki atar damarları daraltıp, kalp hızını arttıracağını ve hipertansiyona neden olabileceğini anlatan İyigün, şunları kaydetti:

“Bu da kalp-damar ile beyin-damar hastalıkları riskini artırabilir. Kortizolün etkisi ile kılcal damarlarda kan basıncı yükselmesi nedeniyle kalp krizi riski artar. Kortizol vücutta sodyum tutarak, atar damarlarda kasılmaya ve daralmaya sebep olarak kan basıncını arttırır ki, bu da hipertansiyon hastalığına sebep olur. Ayrıca deprem gibi şok edici durumların oluşturduğu stres sonrası damarlardaki daralmaya bağlı migren ve gerilim tipi baş ağrılarının arttığı da görülmektedir.”

“TANSİYON YÜKSEKLİĞİ VE KİLO ARTIŞI VARSA DİKKAT”

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgün İyigün, kortizol hormonunun kendisini bazı belirtilerle gösterdiğini söyleyerek, bunları şöyle sıraladı:

"Beyin-damar hastalıkları

Depresyon

Duygu durum bozukluğu

Konsantrasyon bozukluğu

Kadınlarda regl düzensizliği
Kilo artışı

Şeker hastalığı gelişimi

Tansiyon yüksekliği

Kolesterol yüksekliği

Enfeksiyonlara eğilim

Kemiklerde zayıflama ve kırık oluşumu

Kanda pıhtılaşma eğilimi"

“MİDE VE BAĞIRSAK SORUNLARINA DA NEDEN OLUYOR”

İyigün, kortizol hormonunun mide asit salgısını artırarak aynı zamanda mide ve bağırsak sorunlarına sebep olduğu da anlattı. Aşırı gerginlik sonucu mide ülseri reflü hazımsızlık görülebileceğini kaydeden İyigün, “Kabızlık ishal bağırsak düzensizliği şişkinlik ve gaz şikayetleri de izlenmektedir” diye konuştu.

“AŞIRI ÇAY VE KAHVEDEN UZAK DURMAK GEREKİYOR”

Kortizol hormonunun yüksek seviyelerden yaşam tarzı değişiklikleri ile düşürüldüğünü ifade eden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İyigün, “Kişilerin aşırı çay ve kahve tüketiminden uzak durması, fiziksel egzersizlere önem vermesi, liften zengin gıdalarla beslenmesi, uyku düzenine dikkat etmesi, sağlıklı beslenmeye çalışması, C vitamini ile magnezyum takviyesi alması yardımcı olabilmektedir” dedi.

DHA

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
1
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
2
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
3
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
﻿İbrahim Kalın linç edilen Ahbap için son noktayı koydu. Yandaşlar şimdi ne yapacak
4
﻿İbrahim Kalın linç edilen Ahbap için son noktayı koydu. Yandaşlar şimdi ne yapacak
﻿İbrahim Kalın linç edilen Ahbap için son noktayı koydu. Yandaşlar şimdi ne yapacak
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
5
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
﻿Galatasaray iki dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor. Jordi Alba ve Philippe Coutinho Süper Lige
6
﻿Galatasaray iki dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor. Jordi Alba ve Philippe Coutinho Süper Lige
﻿Galatasaray iki dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor. Jordi Alba ve Philippe Coutinho Süper Lige
﻿Bu cihazlar artık WhatsApp kullanamayacak. Son tarih 1 mart
7
﻿Bu cihazlar artık WhatsApp kullanamayacak. Son tarih 1 mart
﻿Bu cihazlar artık WhatsApp kullanamayacak. Son tarih 1 mart
﻿Minibüs seyir halindeyken yandı
﻿Minibüs seyir halindeyken yandı
﻿Minibüs seyir halindeyken yandı
﻿Depremde şaşırtan görüntü
﻿Depremde şaşırtan görüntü
﻿Depremde şaşırtan görüntü
﻿Rüyada yangın görmek ne demek? Rüyada yangın görmenin tabiri nedir?
﻿Rüyada yangın görmek ne demek? Rüyada yangın görmenin tabiri nedir?
﻿Rüyada yangın görmek ne demek? Rüyada yangın görmenin tabiri nedir?
﻿Depremler sonrası Karadeniz'de heyelanlar arttı
﻿Depremler sonrası Karadeniz'de heyelanlar arttı
﻿Depremler sonrası Karadeniz'de heyelanlar arttı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.