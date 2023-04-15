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Deprem uzmanı uyardı: Yıkım tekrardan kapımızı çalabilir

Deprem uzmanı Baturhan Öğüt, büyük depremler sonrası yıkılan binaların yerine yapılacak yeni binalar için uyarılar yaptı.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 14:00
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Deprem uzmanı Baturhan Öğüt: Yıkım tekrardan kapımızı çalabilir

Deprem uzmanı uyardı: Yıkım tekrardan kapımızı çalabilir
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası 50 binden fazla kişi hayatını kaybederken, deprem uzmanlarından da üst üste uyarılar gelmeye devam ediyor.

Sosyal medya hesabından uyarıda bulunan Öğüt, "6,0 Göksun 6,4, Samandağ-Defne depremi ardından Amik Ovası ve Göksun-Taşoluk arasındaki zeminin, zemin sıvılaşması tehlikesi altında olduğunu görebiliyoruz" dedi.

Zemin sıvılaşmasından kaynaklı yapılacak yeni binalar için "Yıkım tekrardan kapımızı çalabilir" diyerek uyarıda bulunan deprem uzmanı Baturhan Öğüt'ün açıklamaları şöyle:

"Buradan yetkililere sesleniyorum. 6 şubat depremi ardından bu floddaki zeminlerin büyük deprem sonrasında zemin sıvılaşması tehlikesi altında olduğunu gösterdi. Ayrıca 6,0 Göksun 6,4, Samandağ-Defne depremi ardından Amik Ovası ve Göksun-Taşoluk arasındaki zeminin, zemin sıvılaşması tehlikesi altında olduğunu görebiliyoruz.

Zemin sıvılaşmasının yapılarımızı yıkım eşiğine getirmemesi için yeni yapılacak yapıların özellikle ZE zemin tipine(gevşek kum-çakıl-kil) zemine yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca yumuşak alüvyonel zeminlerde ivmelenme gal(cm/sn²[pga'nın]) yer hareketinin yoğun ve yüksek olduğunu düşünürsek ki ivmelenmenin yüksek olduğu yerler en çok yıkımı alan yerledir. Bu tip zeminlere yapılaşma izni vermeyin imara kapatın. İmar iznini ya da yapacağınız yeni yapıları;

ZA(Sağlam,sert kayalar)
ZB(Orta sağlam,sert kayalar)
ZC(Orta sıkı kum, kil zayıf kayalar)
Bu tip zeminlere yapınız.

Özellikle ZA ve ZB zeminlerde ivmelenme ZD ve ZE tipi zeminlere nazaran daha düşük olur. Aynı şekil zemin sıvılaşmasıda, nitekim 6 şubat depremlerinde yıkımın yoğun olduğu yerler çoğunlukla ZD ve ZE zemin. Ayrıca yumuşak ve alüvyonel zemin üzerine kurulu yerlerdir. Sebebi ise depremin yüzey dalgası-love dalgasının ivmelenmeyi artırırken bir yandan da rezonans etkisi oluşturmasıdır. Bu tip zeminlere yapı yapılacaksa da mutlaka jeoloji jeofizik yüksek mühendisi ve jeoteknikçilerin zeminde yapacağı araştırma sonucunda ortaya sonuçla yapılması gerektiğini düşünüyorum. Aksi halde yıkım tekrardan kapımızı çalabilir.
Saygılarımla."

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