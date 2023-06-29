Deprem uzmanı Naci Görür'den önemli uyarı. 'Bunları mutlaka yapın'

Deprem uzmanı Naci Görür'den yerel yöneticilere önemli bir çağrı geldi. "Bunları mutlaka yapın"

Deprem uzmanı Naci Görür'den önemli uyarı. 'Bunları mutlaka yapın'

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile deprem bölgesindeki yerel yöneticilere seslendi.Naci Görür, yaptığı paylaşımda maddeler halinde alınması gereken önlemleri açıkladı.

Prof. Dr. Naci Görür, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Arkadaşlar, bugün de deprem bölgesi yerel yöneticilerine sesleneceğim. Umarım kulak verirler de insanımıza yararımız olur:

1-Deprem kentinizi her yönüyle inceleyin. Yıkıma ve can kaybına neden olan herşeyi kaydedin. Yanlışlıkları listeleyin ve yönetiminiz süresince onların tekrar etmemesi için önlem alın,

2-İlk önce kentinizin mikro-bölgeleme çalışmasını yaptırın. Bu çalışma sonucu kentin topografya, jeoloji, depremsellik, hidrojeoloji, zemin, kayma dalgası hızı (Vs30), en büyük yer hızı (PGV), en büyük yer ivmesi (PGA), deprem şiddeti, sıvılaşma, heyelan, tsunami, vb haritalarını yaptırmış olacaksınız. Bu verileri daha sonra kent yönetim sistemi içerisine entegre edeceksiniz. Bundan sonra kentin planlamasını, gelişmesini, mekan kullanımını, imarını, iskanını bu verilere göre yapacaksınız,

3-Daha sonra kenti deprem dirençli hale getirme çalışmalarını yapacaksınız; Bu işin esası da şu: Beklediğiniz deprem gelirse kentinizin bileşenlerine ne kadar zarar veriri deprem gelmeden önce hesaplayıp zarar azaltacak çalışmaları yapacaksınız.

4-Zarar azaltma çalışmalarını yapacağınız kent bileşenleri şunlardır:
a) Halk
b) Altyapı
c) Yapı Stoku
d) Çevre ve ekosistem
e) Ekonomi

5- Kent bileşenlerini ne kadar depreme dayanıklı hale getirirseniz, kent o kadar deprem dirençli olur. Halkı eğitimle, diğer bileşenleri de bilim, teknoloji, kaliteli mühendislik, deprem dostu esnek malzeme kullanımı, ciddi gözetim ve denetimle deprem dirençli yapmak mümkündür. Sevgiyle''

ncigorurrur.jpg

Öne Çıkanlar
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
AKP'li il başkanının neden darp edildiği ortaya çıktı. Taciz iddiası Güncel
AKP'li il başkanının neden darp edildiği ortaya çıktı. Taciz iddiası
Kanada sağlık çalışanı alacak. Tüm dünyaya çağrı yaptılar Dünya
Kanada sağlık çalışanı alacak. Tüm dünyaya çağrı yaptılar
Mars'ta çekilen görüntü uzaylı tuvaleti sanıldı. Gerçek bambaşka çıktı Teknoloji - Otomotiv
Mars'ta çekilen görüntü uzaylı tuvaleti sanıldı. Gerçek bambaşka çıktı
Sefo'dan Melisa Döngel'e Tarkan'lı gönderme Magazin
Sefo'dan Melisa Döngel'e Tarkan'lı gönderme
Flaş gelişme! Zaniolo Galatasaray kararını İtalyan basınına açıkladı Spor
Flaş gelişme! Zaniolo Galatasaray kararını İtalyan basınına açıkladı
Sivrisinekleri uzak tutmak istiyorsanız bu rengi giymeyin. Çünkü sizi yiyecek sanıyorlar Güncel
Sivrisinekleri uzak tutmak istiyorsanız bu rengi giymeyin. Çünkü sizi yiyecek sanıyorlar
Usta sanatçı Faruk Salgar’dan acı haber Magazin
Usta sanatçı Faruk Salgar’dan acı haber