Naci görür 2 fayı işaret ederek uyardı

Editör: Osmancan Erok

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Karaahmet köyünde bugün saat 04.00’da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu, Kandilli Rasathanesi ise 4.0 olarak açıkladı.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür bu depremin ardından uyarılar yaptı. Görür, söz konusu depremin Çardak Fayı ile Göksun Fayı’nın kesişme noktasında gerçekleştiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Görür şu ifadeleri kullandı:

Karahmet-Göksun’da 4,0 deprem oldu. Burası Çardak Fayı ile Göksun Fayının kesişme bölgesi. Küçük depremlerin yoğunlaştığı yer. Yerel yönetimler Adana Havzasına doğru alanlarda ‘deprem dirençli yerleşim alanları’ oluşturma çalışmalarını ihmal etmemeli. Sevgiyle.

AHMET ERCAN’DAN ADANA UYARISI

Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan da Adana ile ilgili uyarıda bulundu. Ercan, binaların kontrol edilmesi gerektiğini ve sağlam olmayanları kentsel dönüşüme sokulması gerektiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ercan şöyle dedi:

Çok geç olmadan, TC'de ilgili bakanlık öncelikli olarak; Göksun, Kozan, Adana, Ceyhan'daki konut ile işyerlerinde, hem yer, hem de yapı davranışlarını jeofizik+ inşaat mühendislerine baktırmalı, sağlam olmayanları kentsel dönüşüme sokmalıdır. Kırık yıkmaz, sarsıntı ile umursamazlık yıkar.